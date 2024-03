Muerte de Juan Verduzco: César Bono habló de los “problemas en el cerebro” que sufrió ‘Don Camerino’

Juan Verduzco murió este marzo de 2024 a sus 78 años (Foto: Archivo)

Este lunes 4 de marzo la Asociación Nacional de Actores (ANDA) comunicó el sensible fallecimiento de Juan Verduzco, entrañable actor que consolidó una trayectoria de casi 60 años dentro de la pantalla mexicana.

Te puede interesar: De qué murió Juan Verduzco, “Don Camerino” de La familia P. Luche

El actor que falleció a sus 78 años alcanzó gran popularidad a partir del año 2002 gracias a su personaje de “Don Camerino” en la serie cómica de Televisa La familia P. Luche, rol con el que su figura llegó incluso a las generaciones que no pudieron disfrutar de sus primero trabajos, que datan desde 1967.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Juan Verduzco, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, se lee en la cuenta de X de la ANDA, sin que se revelaran mayores detalles.

Te puede interesar: Muerte de Juan Verduzco: así reaccionaron todos los integrantes de ‘La Familia P. Luche’ a la partida de ‘Don Camerino’

De inmediato las reacciones del público y de algunos personajes del gremio artístico no se hicieron esperar y lamentaron la muerte del hombre que apareció en producciones televisivas tanto dramáticas como cómicas, entre ellas: Atrévete a soñar, El sinvergüenza, Mundo de juguete, La gata, Dr. Cándido Pérez, Humor es... Los comediantes y El hotel de los secretos.

El actor participó en unitarios como "Como dice el dicho" y "Esta historia me suena" (Foto: IG/juanverduzcooficial)

“Descanse en paz... don Camerino, magnate hombre de negocios, dueño de media Ciudad P. Luche y el Padre Camilo Pérez, hermano del doctor Cándido Pérez”, “Lo lamento profundamente. Gran actor y mejor ser humano”, “QEPD Juan Verduzco, Dios lo haya recibido en su Santa Gloria. Excelente actor, además de guapo, era buen actor de reparto”, se puede leer en respuesta al comunicado.

Te puede interesar: Eugenio Derbez, Consuelo Duval y su emotiva despedida a Juan Verduzco, “Don Camerino” de la Familia P. Luche

Llamó la atención que ni la ANDA ni la familia del actor nacido en la Ciudad de México en 1946 brindaron algún detalle sobre la causa de muerte del histrión, ni tampoco sobre sus servicios funerarios, por lo que no existe información oficial al respecto.

El actor inició su carrera en 1967 y participó en un gran número de producciones para Televisa (Foto: X/ANDA)

César Bono habló de los problemas de salud de Juan Verduzco

Sin embargo, tras la muerte de Juan Verduzco, su colega y contemporáneo César Bono reveló que “Don Camerino” sufrió afectaciones cerebrales, aunque no especificó alguna fecha en especial.

“El compañero Juan Verduzco. Miren, no quiero tener errores, porque son cosas muy delicadas, pero sé que tuvo problemas con su cerebro al igual que yo porque él tomaba terapias en Puebla, yo no sé si en Puebla porque él nació ahí o no sé a qué se debe, pero iba a unas terapias en la ciudad de Puebla”, contó el actor de 73 años en un encuentro con la prensa, quien pudo hablar vía telefónica con el fallecido actor.

"Don Camerino" sufrió problemas cerebrales antes de morir Crédito: YouTube@Saúl Bermúdez

“Y alguna vez hablamos por teléfono (y me dijo) que a él le habían dado muy buen resultado (las terapias). Con esto no quiero decir si tuvo que ver o no con su muerte, lo que sí es que los dos tuvimos problemas con esto del cerebro”, añadió el popular “Franky Rivers” de Vecinos.

César Bono explicó que las afectaciones de salud de Juan Verduzco, aunque graves, le permitieron, como a él, continuar hablando.

“Sí sé que fue en el mismo hemisferio: cuando los problemas cerebrales ocurren en el lado derecho, se desconecta tu movilidad en el lado izquierdo, digamos que estamos conectados al revés. Pero cuando es en el izquiero lo que se pierde es el habla”, contó el actor tras una función de la obra Defendiéndo al cavernícola, que ha estelarizado por más de dos décadas.

César Bono ha estelarizado el monólogo "Defendiendo al cavernícola" durante 21 años (Foto: Instagram)

“Y ni en el caso de Verduzco ni en el mío fue eso porque hablamos por teléfono, o sea ninguno de los dos perdió el habla gracias a Dios. Digo Gracias a Dios porque dentro de los problemas, si hubiera perdido el habla pues hubiera tenido que dejar de trabajar”, añadió el destacado actor.