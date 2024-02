Hospitalizaron a Manelyk González durante grabación de programa; qué le ocurrió a la ex ‘Acapulco Shore’

Hospitalizaron a Manelyk González durante grabación de programa; qué le ocurrió a al ex ‘Acapulco Shore’. Crédito: Cuartoscuro

El nombre de Manelyk González es uno de los referentes directos de uno de los programas de entretenimiento juvenil más famosos, aunque polémicos, de México: Acapulco Shore. Aunque ella dejó de participar en el reality show desde la séptima temporada, en Mazatlán, una anécdota que de forma reciente confesó ha generado de qué hablar pues en ese momento fue hospitalizada.

Durante una reciente entrevista que le concedió a Yordi Rosado, la también cantante se sinceró sobre las duras condiciones que vivió en la temporada número uno del programa de telerrealidad de MTV, asegurando que la fiesta y el exceso las 24 horas del día por más de un mes tuvo una grave consecuencia en su estado de salud.

“Una vez me llevaron al hospital. Ellos dijeron que me dio una congestión alcohólica, pero yo no siento que me haya dado una congestión alcohólica. Fue algo que comí, me hizo mal, yo me bajé al baño y empecé a vomitar; estuve como una hora. No me podía parar del baño”, inició el relato de la famosa.

Este fue el elenco de la primera temporada de 'Acapulco Shore' (Captura de pantalla/MTV)

¿Manelyk González estuvo embarazada mientras grababa Acapulco Shore?

Durante la misma charla, Maneyk González se sinceró sobre las ideas que por su cabeza pasaron cuando ocurrió aquel momento, pues el hecho de que ella pensara que no se trataba de una congestión alcohólica y que la producción afirmara que sí de la mano de los médicos que la atendieron, la hizo pensar en la posibilidad de estar embarazada de quién era su pareja en ese momento: Jawy Méndez.

“Se da cuenta producción por las cámaras, y ya bajan por mi me llevan al hospital y yo dije: ‘¡Ay dios mío! será que esté embarazada otra vez y de este imbécil (refiriéndose a Jawy)”, reveló.

Sin embargo, esa teoría tampoco le hacía mucho sentido ya que la producción de Acapulco Shore fomentaba el uso de los condones durante toda la grabación de la temporada, pues es bien sabido que el show gira entorno a la fiestas, el exceso, las peleas y el sexo entre sus participantes.

Los famosos se iban a casar, pero la relación no prosperó (Instagram/@manelyk_oficial y @jawymendez_oficial)

“Todo el tiempo había como cajitas de condones y así pero… Dije estoy embarazada. Gracias a Dios no, dijeron que era una congestión alcohólica que no podía tomar y que me tenía que tranquilizar”, finalizó.

La anécdota de la hospitalización de Manelyk González en Acapulco Shore la han hecho tendencia, pues es la primera vez que confiesa los riesgos de salud que vivió durante su paso en el reality show de MTV.