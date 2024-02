PRI otorgó constancia de candidata a la presidencia a Xóchitl Gálvez, la primera mujer en 94 años

El PRI convirtió a Xóchitl Gálvez en la primera candidata mujer a la presidencia en su historia (X/@PRI_Nacional)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) otorgó la constancia de candidata a la Presidencia de la República a Xóchitl Gálvez Ruiz, la primera mujer que representará al instituto en la boleta electoral para dicho cargo en 94 años.

Durante una sesión con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde Yucatán, acompañada del dirigente nacional Alejandro Alito Morena Cárdenas y de la secretaria general Carolina Viggiano Austria, la ahora representante del tricolor agradeció la confianza que le ha brindado el partido para representarlos en los comicios del próximo 2 de junio.

“Estoy muy contenta. Gracias a la gran militancia priista”

Tal como lo ha hecho en los últimos mítines, la legisladora recordó a Luis Donaldo Colosio Murrieta y aseveró que “México está cansado”, pues ya no está dispuesto a experimentar aventuras políticas ni demagogia e indicó que sólo existen dos opciones: claudicar o luchar.

Xóchitl Gálvez la constancia de candidatura por parte del PRI (FB/Xóchitl Gálvez Ruiz)

En su disertación, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) recordó el panorama que se vive en el país, donde destacó que se necesita la unión de todos para poder hacer frente a los problemas que la presente administración federal no ha resuelto.

La aún precandidata no desaprovechó la oportunidad para hablar de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó de “subordinada” del presidente Andrés Manuel López Obrador: “En público se comporta como una subordinada obedeciendo el radicalismo del presidente”.

“¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva México!”

Por otra parte, en sus redes sociales, la política hidalguense volvió a agradecer la confianza y la apertura que ha dado el partido más longevo del país con la ciudadanía, así como con el partido que representa.

“Muy contenta de recibir la constancia como candidata del @PRI_Nacional a la Presidencia de la República. Agradezco su confianza y su apertura a la sociedad”

En otro mensaje instó a las generación a dar su fuerza y corazón en la batalla que se está peleando para lograr un país de clases medias, por lo que adelantó que la historia lo agradecerá: “Necesito de todas y todos los priistas para la batalla que estamos por iniciar para lograr que México sea un país de clases medias, con oportunidades y progreso. La historia nos lo agradecerá @PRI_Nacional”.

La aún precandidata asistió a la ceremonia con liderazgos priistas (X/Xóchitl Gálvez)

Al término de la sesión, el Revolucionario Institucional celebró la ceremonia de entrega de confianza que se llevó a cabo y aseguraron que con el liderazgo de Gálvez Ruiz lograrán recuperar el rumbo del país.

“Acompañada de nuestra dirigencia nacional y de la gran militancia priista, nuestra amiga @XochitlGalvez recibió la constancia que la acredita como candidata del PRI a la Presidencia de la República. ¡Estamos seguros de que con su liderazgo recuperaremos el rumbo de México!”, se pudo leer.

Finalmente, el dirigente del PRI sentenció que las familias mexicanas merecen más que la “ineptitud” del gobierno de Morena: “¡México merece más, las familias mexicanas merecen más! Nadie tiene que soportar la ineptitud del gobierno de Morena, que lo único que ha hecho es mentirle a la gente”.

La primera mujer en ser candidata del PRI por la presidencia

Gálvez es la primera mujer en ser candidata a la presidencia del PRI (X/@alitomorenoc)

Con este evento, Gálvez Ruiz se convierte en la primera mujer en ser candidata a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, pues desde que el instituto se fundó al término de la Revolución Mexicana sólo hombres compitieron por el máximo cargo, de los cuales 13 se consolidaron como titulares del ejecutivo tras los respectivos comicios.

Pascual Ortiz Rubio fue el primer candidato del partido oficialista por más de siete décadas, en aquellas épocas representó al Partido Nacional Revolucionario (PNR); posteriormente, tras el cambio de nombre al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el candidato fue Manuel Ávila Camacho. Finalmente, el primer candidato ya con las siglas del PRI fue Miguel Alemán Valdés.

Sin embargo, no es el único hito histórico al interior el partido, pues también se convierte en la segunda persona en representar al tricolor en la boleta por la presidencia que no es militante del mismo, pues conviene recordar que la senadora con licencia no está afiliada a ningún instituto; sin embargo, desde el 2000 que inició su carrera política ha sido cercana al PAN.

La precandidata es la segunda no militante del PRI en representar al partido en la boleta electoral (X/@XochitlGalvez)

Para que esto pudiera ocurrir, en agosto de 2017 se llevó a realizó una modificación a los estatutos en donde se permitió que los candidatos no fueran militantes del partido, es decir, se abrió la puerta para los simpatizantes, algo que no había ocurrido desde 1929 debido a que era una de las reglas sagradas del priismo.

Este cambio permitió que José Antonio Meade Kuribreña se convirtiera en el candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018 y en el primer perfil en aprovechar la nueva apertura en las reglas del tricolor, puesto que no sólo él, sino que su padre habían sido colaboradores del partido, pero no militantes precisamente.

Ahora, el reto del priismo y de Xóchitl Gálvez es volver a conectar con la militancia, la cual ha ido disminuyendo debido a la creación de nuevos partidos, así como la irrupción de nuevos liderazgos o el hartazgo social.