¿Qué pasa si no vas a la escuela este sábado 17 de febrero? Esto dice la SEP

Como parte de las actividades del Ciclo Escolar 2023- 2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) programó labores extraescolares para un fin de semana, en donde se involucrará la participación de docentes y los padres de familia así como de los alumnos, el programa se llama Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad.

Éste pretende involucrar a las y los jóvenes en actividades deportivas y artísticas con el fin de prevenir adicciones. La jornada se llevará a cabo en todas las secundarias generales, técnicas, telesecundarias y en bachilleratos de Educación Media Superior en todo el país el próximo sábado 17 de febrero, por lo que la SEP reiteró la importancia de la participación de los planteles escolares.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, se encargó de compartir la convocatoria el pasado 26 de enero para que así se una la comunidad a las actividades que se realizarán en diferentes planteles educativos.

La SEP realizará la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad el próximo 17 de febrero, si un alumno falta no habrá sanciones (Crédito: Cuartoscuro)

Bajo el lema “hagamos equipo” y junto con la estrategia en el aula y la campaña de prevención “si te drogas te dañas” se lanzó la convocatoria a todas las escuelas secundarias y bachilleratos a participar en la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad.

¿Qué pasa si falto el 17 de febrero a la escuela?

Desde que la SEP lanzó la convocatoria a todos los planteles de educación básica, Leticia Ramírez recalcó la relevancia de la participación de toda la comunidad escolar, pero en especial de los padres de familia. Sin embargo, no habló de las posibles sanciones o castigos que podría haber si algún alumno falta a la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad.

El horario de las actividades a realizar será de 08:30 a las 14:00 horas, a lo largo de ese periodo las y los docentes de cada escuela podrán realizar el pase de lista para verificar que los alumnos hayan acudido. Dependerá de cada escuela y director sobre los tipos de sanciones que se impondrán a los alumnos que no acudan a la actividad de la SEP.

La SEP dio inicio a la Estetegia en el aula "Prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas", la cual se impartirá en escuelas de nivel secundaria y bachillerato (SEP)

Sin embargo, la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad es de carácter voluntario, es decir que al ser actividades programadas fuera de los horarios escolares, no habría motivo para sancionar a quienes se ausenten el 17 de febrero, tampoco existe validez para obligar a la asistencia.

De acuerdo con la organización de los docentes y directores de cada bachillerato o secundaria se determinarán las posibles sanciones para aquellos alumnos que no acudan a los programas deportivos y artísticos que habrá; cabe recordar que también habrá charlas para padres de familia orientados a la prevención del consumo de drogas.

Debido al eje temático de la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad, la titular de la SEP insistió en que la participación de alumnos es indispensable para que se lleven a cabo los torneos deportivos agendados para ese día, así como las demás charlas y talleres artísticos.

La SEP también invitó a los padres de familia a acudir a la actividad del 17 de febrero (Cuartoscuro).

“La titular de Educación invitó a las comunidades escolares y familias de educación secundaria y bachillerato a participar en esta iniciativa, ya que el propósito común de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes es la prevención de las adicciones”, se puede leer en el boletín de la SEP.

Si un alumno falta a estas actividades, no tendría que recibir alguna sanción —siempre y cuando su escuela no lo condicione así— ya que en la invitación y programación de la SEP no hay algún apartado para castigar a quienes no acudan a la jornada.

Sin embargo, los directores de cada plantel sí podrían ser penalizados ante la SEP si presenta un bajo nivel de participación de alumnos y padres de familia.