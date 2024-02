“Estoy agradecido por haber entrenado al equipo más grande México”: Tano Ortiz tras el abucheo de los fans del América

El Tano Ortiz durante la conferencia del partido ante América. (Foto: Alex Domínguez)

La eliminación ante Chivas en las semifinales en el Clausura 2023 fue el motivo principal del abandono del Tano Ortiz en el timonel del América por lo que en su regreso al Azteca no fue bien recibido por la afición americanista.

Te puede interesar: “La gente es exigente y siempre quiere ver ganar al América y lo entendemos”: André Jardine se justifica tras el empate ante Rayados

En conferencia de prensa, el estratega argentino dijo estar agradecido con la Institución de las Águilas del América por haberle dado su primera oportunidad de dirigir en primera división.

Asimismo, aseguró que al igual que el América, la afición de Rayados es sumamente exigente, por lo que el trabajo nunca terminará para cumplir con los objetivos de la plantilla de la Pandilla, que es ganar el título de Liga y de la Concacaf Champions Cup 2024.

Rayados logró salir con un punto en el Estadio Azteca. (Foto: Rayados oficial)

“Trabajo, corregir, equivocarse, corregir, trabajo, así son las exigencias en Rayados. Los errores van a estar, lo importante es que nosotros sigamos creciendo como equipo, es la base de lo que consideró es tener un equipo más competitivo”, declaró sobre el empate de 1 a 1 ante las Águilas.

La afición de Rayados no ve se convencida de su equipo. Crédito: Infobae México

“Lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, siempre he estado agradecido con esta institución de haberme dado la posibilidad de darme dirigir en primera división. De dirigir al equipo más grande de México. Yo no me olvido del aprecio que le tengo al América. En el futbol sabemos de trata de muchas cosas, pero jamás me voy a poner en contra de la afición y el respeto que les tengo, agregó.

Tano Ortiz, DT de Rayados alaba al América por darle la oportunidad de empezar su carrera como estratega de primera división

Tano Ortiz confía en ganarle a Comunicaciones de Guatemala

A pesar del empate ante el América con marcador de 1 a 1 en la jornada 5 del Clausura 2024, el Tano Ortiz dijo sentirse confiado con el gran plantel que tiene para encarar su compromiso de este martes 6 de febrero ante el Comunicaciones de Guatemala en el juego de Ida en la Concacaf Champions Cup 2024 y su enfrentamiento del próximo sábado en el BBVA contra los Tuzos del Pachuca en la jornada 6.

Rayados visitará Guatemala para su enfrentamiento contra Comunicaciones. (Foto: Rayados oficial)

“Vamos a entrenar con varios chicos para enfrentar a Comunicaciones, tengo una gran plantilla que gracias a dios creo que tengo la posibilidad de ganar y después pensaremos en Pachuca”, finalizó.