Filtran posible portada del nuevo libro de AMLO; este día se pondrá a la venta

Se filtra la posible portada del nuevo libro de AMLO Crédito: Cuartoscuro

Previo a despedir al 2023, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, sede donde ofrece su conferencia de prensa matutina que su nuevo libro estaba por salir a la venta; sin embargo, no se habían revelado detalles hasta ahora que se filtró no solo el nombre sino también la posible portada del material.

A través de las redes sociales, especialmente la plataforma X -antes llamada Twitter- se filtró el material titulado ¡Gracias! y donde se observa una fotografía del mandatario de origen tabasqueño rodeado de miles de ciudadanos. La imagen basta hacer mención, fue tomada durante la marcha que el presidente convocó en marzo del 2023 y donde se aseguró más de un millón de personas participaron.

Al centro, el presidente posa vistiendo una camisa en color claro, mientras observa al cielo. A su alrededor, miles de personas caminan a su lado para arrobar a la plancha del Zócalo Capitalino. En aquella ocasión basta recordar, llamó la atención que el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no pidió ningún tipo de seguridad para poder llegar al corazón de la urbe acompañado del pueblo a quien le agradeció su apoyo a lo largo de su gestión.

Esta podría ser la portada y nombre del último libro que el presidente López Obrador pondrá a la venta Crédito: X @YosoyPedrero

López Obrador en diciembre del 2023 afirmó que el libro saldría a la venta en marzo; sin embargo, se ha especulado que llegue a las estantería de las librerías del país en febrero tras ser difundido por Editorial Planeta.

De esto trata el libro del presidente

El mandatario federal aseguró en la conferencia de prensa conocida como La Mañanera que en las páginas de su nuevo libro se abordará todo un relato de cómo fue que llegó a ocupar el mayor cargo, especialmente tras haberlo intentado por 18 años, siendo la tercera contienda electoral donde los sufragios lo beneficiaron.

“Creo que por el creador y la suerte. Cuando lean el libro... hice un relato de cómo es que llegué hasta acá, es un milagro porque enfrentamos cosas muy fuertes. Por ejemplo, cuando estaba la política represiva más fuerte que se ha visto en los últimos tiempos, la de (Felipe) Calderón con (Genaro) García Luna, yo estaba visitando los pueblos, las comunidades y me dieron por muerto políticamente hablando, me tiraron de a loco y me dejaron y eso me sirvió muchísimo porque así recogí todos los sentimientos del pueblo de México”.

De esto se tratará el nuevo libro del presidente López Obrador Crédito: Cuartoscuro

El presidente celebró que fue en el periodo en el que el Partido Acción Nacional (PAN) estaba en el poder que él pudo recorrer todos los municipios del país, algo que afirmó ningún mandatario más ha logrado y es gracias a esta experiencia que ha gobernado a favor de los mexicanos, especialmente de los que fueron rezagados por las administraciones pasadas.

Asimismo, remarcó que cuando el expresidente Calderón era cuestionado sobre el paradero del tabasqueño, él contestaba que “anda por ahí”, lo que el ahora presidente aprovechó para ratificar que hubo fraude electoral.

El libro se sabe, estará compuesto por un total de 20 capítulos en un aproximado de 800 a 900 páginas que abordan todas las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera política, la cual busca hacer llegar a los jóvenes a quienes les dedicará la obra.

Antes del libro cuya portada se difundió a lo largo de este miércoles 31 de enero, el titular del Poder Ejecutivo publicó A mitad del camino también de la mano de editorial Planeta, obra donde se abordan los primeros tres años de su gobierno.

No obstante, no es el único material que el presidente ha lanzado, pues el primero fue en 1986 el cual tituló Los primeros pasos de Tabasco y con ello le siguieron:

Del esplendor a la sombra: la República restaurada (1988)

Tabasco, víctima de fraude (1990)

Hacia una economía moral (2019)

Como presidente, López Obrador ha publicado dos libros y uno que está por salir Crédito: Gobierno de México

Como presidente, López Obrador le dedicó tiempo a un total de tres libros, siendo el tercero el que está por sacar a la venta y el cual forma parte de sus últimas actividades ya que ha recordado que al entregar la banda presidencial, se irá a su casa en Palenque, en el estado de Chiapas donde disfrutará de su jubilación.