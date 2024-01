David Faitelson opina sobre las palabras de Chicharito contra México: “No es un tipo pensante”

Chicharito Hernández vuelve a Chivas tras 14 años en Europa

La presentación de Javier “Chicharito” Hernández con el Club Deportivo Guadalajara no estuvo exenta de controversia, desatando un acalorado debate en la mesa de Tercer Grado Deportivo. El delantero mexicano expresó su opinión sobre Chivas y el país, generando distintas reacciones entre los analistas.

Durante su presentación en el Estadio Akron, Chicharito afirmó: “Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pinche país”, comentario que ha provocado diversas opiniones entre los expertos del medio deportivo.

El reconocido analista de TUDN, David Faitelson, reflexionó sobre las palabras del jugador, admitiendo que aunque no mintió sobre la situación del país, criticó al jugador por considerarlo poco pensante. “Son futbolistas y tenemos muy pocos preparados, no creo que Chicharito sea preparado, tuvo una carrera muy buena, pero no me parece un tipo pensante”, declaró Faitelson.

Comentarios de Chicharito en presentación generan controversia Crédito: tudnmex

Las palabras de Denise Maerker

El delantero mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández, regresó a las Chivas de Guadalajara, después de 14 años de una exitosa travesía por el futbol europeo. La presentación del máximo goleador de la Selección Mexicana en el estadio Akron fue memorable, pero su discurso al tomar el micrófono generó un debate polarizado entre los aficionados.

Durante su intervención, elogió fervientemente las políticas del club rojiblanco, aplaudiendo su tradición de dar oportunidades a jugadores mexicanos y proclamando que el Rebaño Sagrado es “el equipo más grande de este pinche país”. Estas afirmaciones provocaron una intensa polémica y dieron lugar a un acalorado debate en el programa Tercer Grado Deportivo.

Denise Maerker, periodista del programa, expresó su desacuerdo con las declaraciones de Hernández, señalando que no era el lugar apropiado para tales comentarios.

El discurso del delantero en el Estadio Akron, alabando a Chivas y provocando controversia, captura la atención del mundo deportivo y provoca discusiones en medios y aficionados REUTERS/Ivan Arias

“Yo no lo digo ni en mi casa porque no lo pienso. Ese señor (Javier Hernández) no lo estaba diciendo en su casa (lo de pinche país). Lo estaba diciendo en un evento público ante 45 mil personas, diciendo cuán increíble era Chivas y lo contrastaba”, respondió Maerker a David Faitelson, quien sugirió que ese tipo de expresiones son comunes en el ámbito privado.

Comentaristas critican las palabras de Chicharito

Por otro lado, Alejandro de la Rosa, comentarista de TUDN, también emitió críticas hacia la actitud del futbolista. “Chicharito está para conferencista o político en campaña a partir de mañana, como futbolista no sé, y lo sabremos a finales de marzo y ahí es donde la gente lo tiene que cuestionar, lo tiene que presionar o aplaudir, porque Chicharito vino para hacer goles no para dar conferencias”, afirmó De la Rosa, subrayando la expectativa sobre el rendimiento deportivo del delantero.

El emotivo regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández a las Chivas y su polémico discurso Crédito: tudnmex

Marion Reimers, cronista de TNT Sports, coincidió con Faitelson y cuestionó la validez de las opiniones de Chicharito, argumentando que los futbolistas viven en una burbuja y que el delantero debería ser más cauteloso y reflexivo en sus expresiones. “¿Hace cuánto no vive en el país? Tendría que ser mucho más cauto e inteligente con sus palabras, es un agente de cambio”, sostuvo Reimers.

Por otro lado, Alex de la Rosa opinó sobre la espectacular presentación del delantero ante más de 40 mil personas en el Estadio Akron. Desestimó el evento como un “show” y expresó su confusión sobre si fue un homenaje, el final de su carrera o simplemente una presentación, señalando que Chivas se destacará por sus logros más que por eventos mediáticos.

André Marín, sin embargo, destacó que, más allá del espectáculo, lo crucial será el rendimiento de Chicharito en la cancha y cómo responderá a las altas expectativas generadas. “Para que esto se vuelva a ver tiene que pasar algo extraordinario en el futbol mexicano, pero ahora viene lo bueno, responder en la cancha porque hay muchas expectativas”, comentó Marín.

La trayectoria de Hernández Balcázar, incluye un paso exitoso por clubes europeos de la talla del Manchester United, y su distinción como máximo goleador de la Selección Mexicana.