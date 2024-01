Periodista mexicano desmiente los rumores del regreso de Carlos Vela a Chivas

Vela al parecer no quiere vestirse de rojiblanco. (Mexsport)

El futuro de Carlos Vela en el futbol aún es incierto, por lo que en las últimas horas se han inundado las redes sociales sobre su posible llegada a Chivas, el equipo en donde se formó como futbolista.

Aunque nunca ha jugado oficialmente en la primera división del Futbol Mexicano, el atacante quedó como agente libre a finales del 2023 al no llegar a un acuerdo con el LAFC, por lo que su posible regreso al Rebaño Sagrado y hacer pareja con el Chicharito Hernández sonaba más fuerte.

Sin embargo, el periodista deportivo de Fox Sports, Fernando Cevallos, quien es aficionado recalcitrante de las Chivas, dio a conocer que el delantero no vestiría jamás de rojiblanco.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Vela sobre su futuro con Chivas?

Chicharito y Vela fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara.

Durante la emisión de Fox Radio, el analista deportivo desmintió los rumores del regreso de Carlos Vela a Chivas, pues aseguró que el jugador primero se retira del futbol que vestirse de rojiblanco.

“Primero se retira antes que volver”, destacó enérgicamente el periodista del medio deportivo.

“Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vela podría ser opción para Chivas, pero descártenlo, eh, no hay, no hay ninguna opción de que venga, deja a Chivas, al futbol mexicano. No quiere regresar, es más, primero se retira antes que volver”, agregó.

Vela en las fuerzas básicas de las Chivas. (Mexsport)

Además, el mismo Cevallos destacó que Chivas ya cerró sus contrataciones para el Clausura 2024, puesto que Chicharito Hernández fue el último refuerzo.

Chivas cerró ya el tema de los fichajes con Chicharito. Se acabó”, finalizó.

LAFC confirma negociaciones con Vela

El delantero de LAFC Carlos Vela celebra con su esposa, Saioa Cañibano, tras la victoria 2-0 ante Houston Dynamo en la final de la Conferencia Oeste de la MLS, el sábado 2 de diciembre de 2023 en Los Ángeles. (AP Foto/Marcio José Sánchez)

Por otro lado, John Thorrington, gerente general del LAFC confesó que para el club californiano de la MLS es continuar su relación laboral con el delantero mexicano, por lo que insistieran para que firme la renovación de contrato.

“Carlos es la cara de nuestra franquicia desde el inicio, hemos tenido una relación muy positiva y no necesitamos hablar del éxito que tenemos con él como líder y nuestro capitán. La situación es que estamos en conversaciones con Carlos y su representante y toda la claridad, porque hay muchos pedazos que estamos tratando de mover”, explicó.