Glosario de tecnología: qué significa HTTPS

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Jesús Avilés/Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

A partir del 2020, con la pandemia de COVID-19, en todo el mundo las personas se aproximaron al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas que dejaron de ver físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para estudiar, trabajar y convivir con otros.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose, y qué mejor manera que aprendiendo nuevos términos.

Qué significa HTTPS

Si un sitio en la web no tiene HTTPS en su dirección, lo más probable es que sea insegura. (Archivo)

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es un protocolo de transferencia de hipertexto que proporciona comunicaciones seguras a través de una red.

HHTTPS, se usa generalmente con el protocolo HTTP para proteger la información del usuario, como los números de tarjetas de crédito y las contraseñas, durante la transmisión por Internet.

Esto significa que el protocolo HTTPS es más seguro que HTTP, ya que la información que se transfiere a través de él está cifrada. La encriptación ayuda a proteger la información contra ataques y pirateos.

En resumen, HTTPS es la versión segura de HTTP, donde el tráfico es cifrado.

¿Cómo funciona HTTPS?

HTTPS combina HTTP con criptografía de datos y seguro de clave pública (PKCS). La criptografía de datos es un método que usa una clave secreta para codificar la información. La codificación hace que la información sea ilegible para todos los que no tengan la clave.

PKCS es un conjunto de estándares criptográficos desarrollados por RSA Security, Inc. Las claves públicas y privadas se usan para cifrar y descifrar la información. Se usa junto con la criptografía de datos para garantizar la seguridad.

La codificación ocurre en el lado del servidor, donde la información se envía y después al lado del cliente, donde se recibe. En el lado del servidor, el sitio web tiene una llave privada y un certificado, que son necesarios para codificar la información.

En el lado del cliente, el navegador web tiene la llave pública, que se usa para descodificar la información. El certificado también se envía al cliente para garantizar que la llave pública pertenezca al servidor.

El certificado es un archivo digital que contiene información sobre el sitio web y la organización. El certificado debe ser emitido por una autoridad de certificación (CA), que verifica que el sitio web es confiable.

El HTTPS es primordial para saber que se está navegando en sitios seguros. (Freepik)

¿Por qué es importante HTTPS?

Con la popularidad de Internet, han aumentado los ataques y pirateos en línea. Por lo que los sitios web deben proteger la información del usuario contra estos ataques y pirateos. En este sentido, HTTPS es una forma eficaz de proteger los datos de los usuarios durante la transmisión de datos por Internet.

A continuación, te ofrecemos un listado de las amenazas contra las que nos protege este protocolo

HTTPS protege contra ataques man-in-the-middle (MITM). En un ataque MITM, el atacante intercambia la llave pública y privada del servidor por su propia llave. El atacante puede ver y modificar la información que se está transfiriendo.

HTTPS también protege contra el phishing, que es un tipo de estafa en línea. En el phishing, los estafadores crean sitios web falsos que se parecen a sitios web legítimos. Los estafadores envían correos electrónicos o mensajes de texto con enlaces a estos sitios web. Así, aunque no protege de forma directa contra el phishing, la gran mayoría de sitios webs de este tipo, no disponen de este protocolo.

El protocolo HTTP también nos protege contra los ataques de denegación de servicio (DoS). En un ataque DoS, los atacantes envían muchos solicitudes de conexión al servidor para sobrecargarlo. El servidor no puede manejar todas las solicitudes y se cae. En este punto, este protocolo puede proteger contra los ataques DoS, ya que la conexión se establece antes de que el servidor reciba las solicitudes. Esto significa que el servidor no se sobrecargará y no se caerá.

¿Qué hace Google con HTTPS?

Google anunció en 2014 que comenzaría a marcar todos los sitios web que no usan HTTPS como “no seguros”. Esto significa que los usuarios verán un mensaje de advertencia cuando visiten estos sitios web.

Además, también dijo que dará prioridad a los sitios web que usan HTTPS en sus resultados de búsqueda. Por tanto, aquellos sitios web que usan HTTPS tendrán un mejor ranking que los sitios web que no lo hacen.

Desde entonces, muchos sitios web han cambiado a HTTPS para mejorar su posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google.

La tecnología puede ser más fácil de lo que parece si se le pone un poco de paciencia y atención. (Archivo)

Ventajas de HTTPS

Las principales ventajas son las siguientes:

Seguridad

La principal ventaja de HTTPS es que proporciona una conexión segura. La información que se transfiere a través de este protocolo está cifrada. Esto significa que los atacantes no pueden ver la información ni modificarla

Protección contra el phishing

HTTPS también protege contra el phishing. El navegador web puede verificar si el sitio web es legítimo mediante el uso del certificado. Si el sitio web no tiene un certificado válido, el navegador web mostrará un mensaje de advertencia.

Protección contra los ataques DoS

HTTPS puede proteger contra los ataques DoS, ya que la conexión se establece antes de que el servidor reciba las solicitudes. Esto significa que el servidor no se sobrecargará y no se caerá.

Desventajas de HTTPS

Eso sí, no todo son ventajas. Estas son las desventajas más relevantes:

Costo

La principal desventaja de HTTPS es el costo. Los sitios web deben comprar un certificado y pagar los costos de mantenimiento.

Mayor uso de CPU

HTTPS también requiere más CPU que HTTP. La codificación y descodificación de la información requieren más tiempo y usan más CPU. Esto significa que los sitios web pueden cargarse un poco más lento que los sitios web que no usan HTTPS

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, aún hay personas que le tienen miedo, principalmente cuando escuchan palabras desconocidas. Sin embargo, no es tan diferente como aprender un nuevo idioma, solo basta con un poco de paciencia e interés para que cada vez se haga más fácil.

Sin importar la edad, una de las ventajas de conocer más sobre tecnología, es que además de sacarle un mejor provecho al internet de las cosas, se puede estar capacitado para detectar potencial ataque o peligro cibernético, evitando a tiempo las consecuencias que podría tener.