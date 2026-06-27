Cómo se movió la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta este día

Un mal día puede costarles miles de millones de dólares (Composición fotográfica infobae)

En el mundo de las enormes fortunas, un día basta para cambiarlo todo, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

Los superricos vivieron una serie de movimientos en sus carteras: algunos subieron puestos y engrosaron sus cuentas, mientras que otros descendieron del podio con pérdidas millonarias.

Aquí los millonarios que ganaron, los que bajaron y cuánto varió cada fortuna en las últimas horas.

Qué tan ricos son los multimillonarios hoy en día

Elon Musk.

Su fortuna: $943.8B.

Cuánto cambió: -0.8%.

Valor del cambio: $8B.

Larry Page.

Su fortuna: $281.6B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $1.7B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $259.8B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $1.6B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $238.7B.

Cuánto cambió: -2.6%.

Valor del cambio: $6.4B.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Michael Dell.

Su fortuna: $228.5B.

Cuánto cambió: -3.3%.

Valor del cambio: $7.8B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $195.7B.

Cuánto cambió: -2.8%.

Valor del cambio: $5.7B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $186.6B.

Cuánto cambió: -2.6%.

Valor del cambio: $5B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $169.3B.

Cuánto cambió: -1.6%.

Valor del cambio: $2.8B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $149.7B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $210.6M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $144.7B.

Cuánto cambió: -1.3%.

Valor del cambio: $1.9B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos titulares. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA.

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Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

Un ranking de ganadores y perdedores

El informe anual que publica UBS sobre prosperidad, reveló que tras una caída en 2022, la riqueza global volvió a crecer en 2024, superando el ritmo de 2023 (4.6% frente a 4.2% en términos de USD).

Este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme: América lideró con un incremento superior al 11%, mientras que Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registraron aumentos menores al 3% y 0.5%, respectivamente.

El crecimiento en América se atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros estadounidenses y a la estabilidad del dólar. En contraste, regiones como Europa Occidental, Oceanía y América Latina experimentaron una reducción de riqueza en términos relativos.

En su análisis UBS muestra que, “aunque la riqueza total y la riqueza promedio por adulto han crecido, existen diferencias marcadas entre países y dentro de cada país. Por ejemplo, el año pasado más de la mitad de los mercados analizados vieron disminuir la riqueza promedio en términos reales (ajustados por inflación y en moneda local)”.

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Sin embargo, al observar la media de la riqueza, el panorama cambia, ya que en varios países creció incluso cuando el promedio cayó, lo que sugiere que el crecimiento se concentró en los segmentos medios y bajos, mientras que los más ricos experimentaron estancamiento o retroceso.