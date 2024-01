Rocío Nahle es señalada por sumar opositores a su equipo y Javier Duarte responde

La oposición cuestionó a la titular de la Sener (Foto: Twitter/@SENER_mx)

El ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, se pronunció a la contienda federal que tomará lugar en la entidad el próximo 2 de junio, con la finalidad de enviar un consejo a la precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle.

El ex mandatario local detenido utilizó sus redes sociales para asegurar que la tía Chio ya tiene la contienda ganada, no obstante, destacó que la ex titular de la Secretaría de Energía puede cometer distintos errores en estos periodos de intercampaña y campaña, por lo que recomendó no confiarse del proceso.

Duarte destacó que el equipo de la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación de Veracruz se ha presentado con soberbia, por lo que poner atención en él sería un buen consejo. Indicó que, pese a la ventaja, aún no es tiempo de repartir los puestos.

El exgobernador se pronunció sobre las aspiraciones de Nahle para convertirse en mandataria de Veracruz. (EFE)

“Respetuoso comentario para la tía Chío: Esta elección la tiene ganada salvo que cometa el enorme error de confiarse, la soberbia de su equipo es preocupante, aconsejo apretarlos. Primero tienen que ganar para repartirse el pastel. Las encuestas no votan”, sostuvo.

La precandidata del partido guida dio inicio a sus giras por la entidad desde el mes de diciembre, no obstante, sus recorridos y su contienda se han visto enmarcada en distintos señalamientos y denuncias por parte de la oposición por ejercer presiones a integrantes de otros partidos para sumarse a su fuerza política.

Y es que, desde los primeros días de enero, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, presentó una denuncia contra la precandidata junto con los demás dirigentes del Frente Amplio por México, ante el Órgano de Fiscalización Superior y al OPLE, por haber ejercido presiones y por vulnerar la ley en su precampaña apoyada por el gobernador de la entidad.

“El día de hoy acudimos los Presidentes del PRI, PAN y PRD al OPLE Veracruz para denunciar el uso de RTV (Radiotelevisión de Veracruz) en el inicio de precampaña de Rocío Nahle. Cuitláhuac García, como Gobernador, se ha convertido en un violentador de la ley electoral de Veracruz, al apoyar con recursos públicos a la zacatecana que aspira a gobernar nuestro estado”, destacó.

. Foto: FB/Rocío Nahle

Ante esto, el organismo ordenó retirar un promocional en donde el gobernador habría promocionado a la morenista rumbo a la contienda electoral.

“La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE dictó el pasado viernes un acuerdo; dentro del Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PRI/004/2024, relativo al Procedimiento Especial Sancionador número CG/SE/PES/PRI/003/2021, presentado por el representante del PRI ante el organismo, Silvio Lagos Galindo, y cuya violación también fue denunciada por el PAN y PRD, todos integrantes de Fuerza y Corazón por Veracruz, con sus respectivos recursos”, dicta el resolutivo del OPLE.

Otro personaje que se ha pronunciado al tema fue el ex gobernador de Veracruz y panista, Fernando Yunes Márquez, quien ha señalado en distintas ocasiones la ex secretaria de Energía ha sumado a su equipo a distintos alcaldes bajo distintas condiciones.

Hasta el momento, la lista de opositores que han saltado a Morena se encuentra conformada por integrantes del PRD en su mayoría, como Fernando Luna Solís, Zacualpan, Manuel Lemus Salazar, Huayacocotla, Leobardo Gómez González, Tihuatlán, Alonso Jaimes Ayala, Uxpanapa, del PAN, Raúl Andrade González, Ixmatlahuacan de Unidad Ciudadana y Andrés Chacón Hernández, Ignacio de la Llave de Todos por Veracruz.