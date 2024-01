García Vilchis defiende a AMLO de ‘campaña’ en su contra tras salida de Azucena Uresti de Milenio: “No tienen imaginación”

García Vilchis lanzó un mensaje a la periodista Azucena Uresti y negó que haya censura desde el gobierno de López Obrador. Foto: X/@QWQMentiras

Elizabeth García Vilchis, conductora de la sección Quién es quién de las mentiras de la semana, comparó las movilizaciones de ciudadanos, políticos y activistas que tomaron las calles en meses anteriores a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) con el que mostró su respaldo en los últimos días a la periodista Azucena Uresti ante su salida de Milenio Televisión.

Durante la mañanera de este miércoles, la presentadora exhibió a políticos y comunicadores por mostrar su respaldo a la periodista Azucena Uresti, quien en su salida de Milenio dejó ver un posible acto de censura desde el gobierno federal.

En la sección, García Vilchis acusó a personajes como Xóchitl Gálvez, Marko Cortés y periodistas como Héctor de Mauleón, Brozo, Carlos Loret de Mola, Ciro Murayama, Emilio Álvarez Icaza, Lilly Téllez, Luis Carlos Ugalde, entre otros, de acusar censura desde la administración del presidente López Obrador.

“El caso de Azucena Uresti es usado por medios y opositores para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de su salida de Milenio Televisión, lo cual es mentira, una verdadera campaña se ha desatado para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la salida de Azucena Uresti de Milenio.

La vocera de la sección Quién es quién de las mentiras lanzó un mensaje a la periodista Azucena Uresti en el que aseguró que el gobierno de AMLO no censura. Crédito: Gobierno de México.

“Medios y opositores unieron sus mensajes y artículos bajo la consigna #AzucenaSomosTodos, yo les pregunto a todos ustedes a qué les recuerda el hashtag, #ElINESomosTodos, #LoretSomosTodos. Parece que se quedaron sin imaginación también”, dijo la vocera de la sección.

García Vilchis recordó lo ocurrido tras el anuncio de Azucena Uresti, quien aludió a “circunstancias actuales” y “momentos de definiciones”, lo abrió suspicacias a posibles actos de censura en su contra. Frente a ello, aseguró que es falso que la periodista haya dejado su espacio por presiones del presidente López Obrador.

La 4T respeta la libertad de expresión: García Vilchis a Azucena Uresti

Durante su intervención en la mañanera, Elizabeth García Vilchis aseguró que el gobierno del presidente López Obrador es respetuoso de la libertad de expresión, de pensamiento y libre manifestación de ideas.

Todo esto luego de que Azucena Uresti volvió a hablar sobre su salida de Milenio Televisión y de que evidenció al expresidente Felipe Calderón, a quien señaló por la salida de José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui durante su sexenio.

Azucena Uresti no fue censurada tras su salida de Milenio

“No hay ataques en contra de periodistas de parte del gobierno federal”, dijo la presentadora de la sección, para después acusar que hay políticos y medios que siguen usando el nombre de la periodista para denunciar supuesta censura.

“Usted y todos sabemos que es falso. El gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, ha demostrado su respeto a la libertad de pensamiento, expresión, de libre manifestación de ideas aunque no se esté de acuerdo. Este gobierno no promueve el pensamiento único, tampoco los dogmas, pero sí promueve el debate y argumenta abiertamente, lo cual enriquece la democracia y construye ciudadanía aunque esto no le guste a nuestros enemigos ni a los enemigos de la transformación porque le tienen miedo a un pueblo informado”, dijo García Vilchis.