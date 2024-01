Esta es la razón por la que no deberías desmaquillarte con aceite de coco

Este aceite ha sido popularizado para su uso en la piel; sin embargo, podría no ser la mejor opción (iStock)

Existen muchos remedios naturales que pueden ser saludables y efectivos como ocurre con ciertos tés o la ingesta de ciertos alimentos para fines determinados; sin embargo, a pesar de ser naturales siempre se debe consultar con un especialista sobre los posibles riesgos.

Y uno de los casos donde más cuidado se debe tener es en el caso de aquellas cosas que se recomienden para aplicarse en la piel, ya que se trata de una zona delicada en la cual debemos tener mucha precaución con las cosas que aplicamos.

Tal es el caso particular del aceite del coco, el cual si bien ha sido difundido como un efectivo desmaquillante para la piel lo cierto es que los riesgos y las consecuencias podría ser mayores que los beneficios.

Y es que sí bien lo cierto es que tanto este como otros aceites sí son realmente efectivos para desmaquillar, esto no significa que deban usarse para este propósito. Para evitar los riesgos y efectos secundarios que puede tener el uso de este ingrediente en la piel, aquí te contamos la razón por la que no deberías usar aceite de coco para desmaquillarte.

A pesar de ser eficaz como desmaquillante su uso no es tan recomendable (Clínica Clemente)

En primer lugar es importante explicar que su popularidad como un desmaquillante natural efectivo puede deberse al hecho de que en realidad sí es efectivo debido al simple hecho de que este (y cualquier otro tipo de aceite) es capaz de remover aquellos maquillajes que son contra agua, sobre todo el rímel parar pestañas.

Y es que este tipo de maquillajes no son solubles en agua pero sí en aceite razón por la cual aceites como el de coco o el de oliva removerán con facilidad este tipo de maquillaje. Ahora, sí es verdad que son efectivos ¿por qué no deberías usarlos? La razón es simple, porque no fueron creados para ser usados en la piel.

Como hemos mencionado antes la piel es un delicado órgano que puede reaccionar fácilmente a las diferentes sustancias que tienen contacto con ella razón por la cual solo debemos tratar de aplicar aquellos productos que han atravesado por un análisis de laboratorio con productos y sustancias que están demostrado que no causarán reacciones en tu piel.

¿Cuáles son los riesgos de usar aceite de coco para desmaquillarse?

En este sentido, además de no tener pruebas de pH y otros análisis de un producto para la piel, una característica que también tiene el aceite de coco es que tiende a ser comedogénico, lo que significa que puede obstruir los poros generando brotes de acné y espinillas.

Por si esto no fuera poco, existe otro efecto secundario del que muchas mujeres han alertado en redes sociales, pues aquellas que usaron este desmaquillante natural durante un periodo largo de tiempo reportaron sufrir de un problema de la piel conocido como millium facial.

Los quistes de Millium, también conocidos como milia, son protuberancias blanquecinas o amarillentas que suelen aparecer en áreas del rostro como los párpados, las mejillas o la frente. Estos pequeños quistes se forman cuando las células muertas de la piel se quedan atrapadas en los poros, lo que produce su característica apariencia dura y compacta, de acuerdo con información de MedlinePlus.

Estos quistes no son un riesgo de salud pero pueden causar inseguridad (Clínica Clemente)

Si bien estos quistes no causan dolor ni representan un riesgo para la salud lo cierto es que para muchas personas pueden resultar molestos por cuestiones estéticas.

Y es que aunque en algunos casos estos suelen desaparecer solos al suspender el uso de este aceite, en caso de que persista su aparición será necesario consultar con un dermatólogo ya que estos no deben retirarse con técnicas caseras pues podrían infectarse y dejar cicatrices.

Los especialistas podría optar por realizar procedimientos como la extracción mecánica mediante una aguja estéril o la cauterización con láser para eliminar los quistes.

El efecto comedogénico del aceite de coco podría favorecer su aparición (Clínica Clemente)

Claro que si un día te encuentran en apuros, olvidaste tu desmaquillante y tienes alguno de estos aceite a la mano es probable que sea mejor usarlo que quedarte con el rímel en la pestaña, usarlo una vez es probable que no tenga ninguna reacción las cuales suele aparecer principalmente cuando se usa este método de manera habitual.

Sin embargo, cabe mencionar que si algún día tienes la necesidad de usarlo, no olvides retirar muy bien el excedente del aceite de tu piel con un limpiador facial o bien con el uso de jabón neutro para evitar que queden restos del aceite.