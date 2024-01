Franco Escamilla se quejó de la moda Coquette: “Mi humilde opinión”

El comediante aseguró que no entiende las nuevas tendencias Foto: Getty Images

Los tiempos cambian, eso es un absoluto, no importa lo que hoy parezca “normal” siempre habrá algo que se avecine en el futuro que llegue a modificar lo que hoy rodea al contexto social; sin embargo, múltiples personas coinciden en que pareciera que en los últimos años las cosas se van modificando con mayor rapidez.

Sólo basta con ver cuánto tiempo pasó desde que la tendencia era la moda emo dentro de los jóvenes, que sólo duró unos años, después, ya de manera más recientes surgieron los otakus, pero sólo son un grupo “urbano” de pensamiento, qué pasa en un contexto más internacional y que tiene que ver con el mundo de la moda.

Es así como llegamos a tocar el tema, primeramente de lo aesthetic, que también surgió recientemente, pero no pasó ni siquiera una tercia de años cuando ya se está hablando de la moda coquette, que se basa en el uso de moños, colores rosas combinados con blanco y vestimenta que algunos pudieran considerar que es de “princesas” o niñas pequeñas.

La cantante mexicana Kenia Os realizó todo su video con temática Coquette. (Foto AP/Berenice Bautista)

Justo relacionado con el hecho de que pareciera que cada año surge una nueva tendencia fue que el comediante Franco Escamilla dio su opinión sobre lo que le parecía la moda coquette, pero de una forma peculiar pues incluso llamó a su video “mi más humilde y coquette opinión”, lo que desató las risas entre sus seguidores.

De acuerdo con el también cantante él ya no está en edad de comprender las nuevas tendencias que imponen los jóvenes en la actualidad, además no está a favor de esta nueva moda pues para él es algo que ya existía y ahora le vienen a poner un nombre “nice” difícil de comprender.

Para ejemplificar su sentir respecto a la moda coquette, Franco Escamilla dijo que es como si él hiciera un atole con chocolate, receta a la que le llaman champurrado, pero que al cambiarle alguna porción de los ingredientes entonces se llamaría “rradochampu”, que es la palabra invertida por la mitad.

El comediante mexicano aseguró que es mucho para su edad Crédito: TikTok: francoescamillaoficial

Estas fueron las palabras exactas del comediante mexicano:

“Fíjate, de lo que me voy enterando, ahora las mujeres dicen que Coquette es vestirse así como que de rosita, cosas de Hello Kitty, yo no los entiendo, vamos a dejar de estar inventando mam**as, porque no están inventando nada, es como si yo mañana hago un champurrado nuevo y digo que no es champurrado, sino purrachampu, y lo voy a defender aunque me digan que eso ya existía”.

Asimismo dijo que él, al considerarse un señor, es muy difícil estar enterado y entender las nuevas tendencias que surgen sea de moda o no, dentro de la sociedad por lo que pidió, con un rostro un tanto molesto que se detuvieran, por favor.

Mariana Rodríguez Cantú se sumó a la tendencia Coquette foto: captura de Instagram: marianardzcantu

Diversos famosos y cantantes se sumaron a la moda Coquette

La moda coquette, tal pareciera, que llegó para quedarse un tiempo en nuestra sociedad, inclusive diversas personalidades hasta del mundo de la política se sumaron a esta moda y tendencia.

Empezando por una de las mujeres más relevantes dentro de la política mexicana como lo es Mariana Rodríguez Cantú quien tomó la decisión de contender por la titularidad del municipio de Monterrey. Asimismo también tenemos el ejemplo de la cantante mexicana Kenia Os quien decidió inspirar y ambientar todo un video musical en la moda coquette.