¿Lo golpearon? Esta es la verdad detrás de la fotografía que preocupó a los fans de Poncho de Nigris

Prostético de Poncho de Nigris foto: instagram/ponochodenigris

En los últimos días el tercer lugar de la casa de los famosos, el empresario, inluencer y modelo Poncho de Nigris, nuevamente dio de qué hablar con sus fans posteando una foto dónde mostraba una supuesta herida a causa de una golpiza que había recibido previamente, lo que desató múltiples preguntas entre sus seguidores sobre quién había perpetuado el atroz ataque y lo que pasó realmente es que fue una broma del mismo Poncho preparando una dinámica para el casino en el que colabora.

En la foto con el maquillaje bien detallado, mencionó que: “esto no se va a quedar así, me encontré a mi mamá, Adal Ramones y me dieron una p*tiza juntos, los voy a demandar a los dos”.

Posteriormente subió una foto del maquillaje con la descripción: Me encontré a Adal Ramones a mi mamá, a Adrián Marcelo y Alfredo Adame u se me vinieron todos juntos. Luego de esta publicación que llegó a 189 mil reacciones positivas, amigos suyos entre ellos Nicola porcella, miembro del Team Infierno le contestó P*tazos o que´, seguido de un emoji.

Luego lo impensable, comentó el mismo Adal Ramones quién puso en un primer comentario: Yo te tiré leve... la neta MUUUUY LEVE, y en un segundo manifestó: Quiero pensar que es maquillaje para alguna serie o algo así a lo que Poncho no tardó en contestarle diciendo:

“No te hagas tu me pegaste y me dejaste tirado y me escupiste jajajajajaja saludos te voy a demandar por esto. motivo por el cuál sus fans reaccionaron con comentarios más cómicos haciendo alusión a los problemas que tiene con su madre, quién ya ha amenazado con demandarlo por difamación”.

Comentarios de instagram. Foto: instagram

También sus fans se encargaron de recordarle que quién también estuvo en la supuesta golpiza fue Albacete, su acérrimo rival de la Casa de los famosos, lo cierto es que supo sacarle provecho a un prostético para hacer nuevamente reír a sus fans y tomar sus discusiones con las riendas de la comedia, muy a su estilo.

Poncho de Nigris confiesa que se alejó de su mamá porque es "tóxica" Credito:IG@ponchodenigris Credito:IG@leticiagdn_

Siguen los problemas con su mamá, luego de dar diferentes declaraciones en las que acusó a la señora Leticia Guajardo, no le pareció que dijera que ella se ha encargado de distanciar a ellos de su convivencia a causa de no querer a sus nueras, resaltando la situación que pasa con su esposa Marcela Mistral, con quién constantemente tienen rencillas.

No obstante también hizo mención del deceso de su hermano Antonio de Nigris, sin embargó fue totalmente criticado por su progenitora, quién ya avisó procederá legalmente.