¿Quién es Lorely, la esposa de Alfredo Olivas y madre de sus tres hijos?

El cantante no suele hablar de su vida privada. Instagram/ @alfredoolivasofficial

José Alfredo Olivas Rojas continúa triunfando en la industria musical con sus composiciones e interpretaciones de regional mexicano, pues no sólo ha conseguido conquistar al público con sus letras, también ha llamado la atención de varios exponentes del género. Gracias a su talento y trabajo constante, sus canciones se han posicionado entre los principales lugares de listas de popularidad y este 2024 volverá a los escenarios con Julión Álvarez.

Aunque el cantautor mexicano es muy activo en sus redes sociales y constantemente ofrece entrevistas a diverso medios de comunicación, no suele compartir detalles de su vida privada, mucho menos menciona ni publicar contenido sobre su familia. Sin embargo, en enero de 2021 platicó al respecto con Pepe Garza:

“No tengo tema, realmente de pronto no se me ve mucho el lado familiar, pero soy más mandilón que nada, soy más hogareño que nada”.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez se presentarán en el Carnaval de Mazatlán como parte de su tour 'Prófugos del Anexo'. Crédito: @alfredoolivasofficial.

Pero eso no fue todo, el sonorense también explicó por qué no publica fotografías o videos familiares en sus redes sociales:

“Siempre lo he dicho, me gustaría que en determinado momento, en este caso mi hija que es la más grande por ejemplo, pues ya me dijera: ‘Papá, sube una foto conmigo’, no sé cómo expresarlo, siempre he sido de esa idea de respetarles su privacidad, su infancia, cuidarla hasta donde pueda. a lo mejor exagero, pero de eso a no hablar de mis hijos, no, son mi orgullo más grande”, comentó.

¿Qué se sabe sobre los hijos de Alfredo Olivas?

Fue en esa misma entrevista donde el compositor mexicano dio a conocer las edades de sus tres hijos, gracias a ello se sabe que actualmente su primogénita ronda por los 10 años, su otra hija es aproximadamente tres años menor y su hijo menor cumplirá 4 años de edad este 2024.

El cantante solo habría tenido dos novias antes de conocer a su esposa. (Crédito: IG/alfredoolivasofficial)

¿Quién es la esposa de Alfredo Olivas y madre de sus tres hijos?

Se tiene muy poca información sobre la identidad de la mujer que conquistó el corazón del cantante, sin embargo, en redes sociales se especula que se llama Jorely.

En una entrevista que Alfredo Olivas concedió para Mara Patricia Castañeda, reveló que no está casado legalmente con su pareja, pero considera que es su esposa por cómo han construido su sólida relación, además de que es la madre de sus tres hijos.

“Siempre me visualice así, siendo padre muy joven, tomando las riendas de una familia y bendito Dios creo que vamos por buen puerto”, dijo.