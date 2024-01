Enrique Alfaro explota contra Samuel García por imposición de Álvarez Máynez como precandidato de Movimiento Ciudadano: “Me da pena”

Condenó que García se asuma como líder del proyecto pasando por encima de la dirigencia de MC. Foto: Facebook/Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se pronunció en contra del destape del diputado Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) y acusó a Samuel García Sepúlveda de asumirse como líder del proyecto pasando por encima de la dirigencia del partido en el que ambos militan.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir”, escribió indignado en redes sociales el mandatario jalisciense.

Alfaro Ramírez aseguró que personajes así están destruyendo el proyecto que tenía Movimiento Ciudadano, ya que ahora se valen de la idea de ‘lo nuevo’ para disfrazar las decisiones absurdas que están tomando. " Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo”, escribió.

Enrique Alfaro lamentó que el gobernador de Nuevo León sea quien dicte el rumbo que debe tomar Movimiento Ciudadano y no la dirigencia. Foto: Facebook/Samuel García

Lamenta en lo que se ha convertido Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco, quien hasta hace unos meses era uno de los presidenciables de Movimiento Ciudadano, recordó que decidió declinar a sus aspiraciones en julio del año pasado, porque no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el partido pese a que desde su estado se estaban sentando las bases para que el proyecto de MC tuviera como premisas la seriedad, la competitividad, la idea de los buenos gobiernos y el uso de la política como factor para la transformación del país.

Y es que vale recordar que el partido dirigido por Dante Delgado se aferró a aislarse y no apostar por la creación de un contrapeso real que diera batalla a Morena, y por ello Alfaro optó por hacerse a un lado del proceso interno, pues no creía en el proyecto. “No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien. MC debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”, afirmó entonces el emecista en un video.

Medio año después, el gobernador de Jalisco dijo no haberse equivocado al declinar a sus aspiraciones presidenciales: “Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo (...) Nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, sentenció.

Para ejemplo, explicó que en la entidad que el gobierna no pasa lo mismo que al interior del partido, pues en Jalisco los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano están unidos y concentrados en cuidar su casa porque han puesto -y seguirán poniendo- los principios y valores por encima de otros intereses. Finalmente, dijo que continuará trabajando en pro de los jaliscienses en este último año de su gestión, “a seguir cuidando y poniendo primero a Jalisco, porque así también cuidamos a México”.