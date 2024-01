Maryfer Centeno reaccionó al machismo de Dani Flow: “Tiene esposa y tiene novia”

Maryfer Centeno no se quedó callada ante nueva polémica de Dani Flow (Foto: Instagram)

Dani Flow se encuentra enmedio de la polémica luego de que sus declaraciones en el podcast de Charly Galleta resonaron en las redes; y es que el reggaetonero se lanzó contra el movimiento feminista al tachar de “delincuentes” a quienes optan por hacer pintas y destrozos en sus manifestaciones, y además defendió a su amigo, el youtuber Rix, quien cumplió una condena por violación equiparada.

Te puede interesar: ¡Martillazo a las críticas! Dani Flow responde a comentarios de Aleks Syntek

El cantante, que ha cobrado fama reciente gracias a las polémicas letras de sus canciones que han sido tachadas de “vulgares”, además hizo desafortunadas declaraciones en donde dijo que tal vez “tocaría” a las compañeras de secundaria de su hija.

En una reciente entrevista, el cantante Dani Flow cuestionó la condena de Rix y las acusaciones de Nath Campos en un caso de abuso Crédito: X @ysaaa_b

Sobre el tema de Rix, quien en 2021 fue denunciado por Nath Campos por agredirla sexualmente, el cantante de Reggaetón Champagne minimizó el caso y lo tildó de ser “una pendej*da”.

Te puede interesar: Yeri Mua EXPLOTA tras ser vinculada a la ‘cancelación’ de Dani Flow: “No me metan en polémicas asquerosas”

“Sí fue una pendej*da por lo que lo metieron (a Rix) a la cárcel... A la verg* todos, neta si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale verg* la morra esa (Nath Campos), o sea hay fotos de la morra esa con ese güey después de que pasó eso, o sea, me caga* esas morras”, dijo en el mencionado podcast, donde arremetió contra ciertas feministas.

Dani Flow no se retractó de su opinión sobre las marchas feministas (Foto: Instagram)

“No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su p*ta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas. Me caen gordas a la v*rga, güey, ¿para qué me les voy a acercar? Ni para ensertármelas a la v*rga. La verdad me da coraje, siento que (el feminismo) es una mancha social. Espero ser lo suficiente papá para mi hija, para que nunca esté cerca de esos movimientos”.

Te puede interesar: Dani Flow en La Maraka de CDMX: fecha y precios para ver al “Rey del Morbo” de cerca

Al ser cuestionado en la misma charla por Charly Galleta sobre cuál sería su rima más polémica, el cantante de Martillazo hizo alusión a la pedofilia, lo cual le valió múltiples críticas.

“Al chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir, a mi hija jamás la tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y sí'”.

El reggaetonero ya había sido cancelado por su opinión del feminismo Crédito: (TikTok/@soycharlygalleta)

Enmedio de su “cancelación” en las redes sociales y sus intentos por asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas, la grafóloga Maryfer Centeno habló sobre el tema y dio sus interpretaciones.

A través de su cuenta de TikTok, la especialista en lenguaje corporal aceptó que las palabras de Dani Flow no le sorprenden, ya que el músico ha “manejado un discurso” que respalda su actuar.

“¿Pero qué esperaban de Dani Flow? ¿Realmente nos sorprende lo de Dani Flow? A mí no. El personaje que hemos visto, las canciones que canta y que interpreta van totalmente en ese sentido”, dijo la grafóloga.

Maryfer puntualizó que las declaraciones de Dani Flow no deberían sorprender a nadie, pues el guanajuatense se ha distinguido por la irreverencia.

La grafóloga consideró que Dani fue "congruente" Crédito: TikTok@maryfercentenom

“Es congruente con el personaje que hemos visto, que tiene esposa, que tiene novia. Me parece que, si alguien esperaba una óptica diferente de Dani Flow, dado que sus canciones tienen esa irreverencia. Es provocador. Tampoco nos debería de sorprender mucho”, continuó.

“Podemos no estar de acuerdo con lo que él dice, pero qué esperábamos. Esto de alguna forma les gusta a sus seguidores y él está para agradarle a sus seguidores. Es parte de su trabajo”, expresó.