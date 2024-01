‘Alito’ Moreno y Marko Cortés celebran la NO ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de CDMX: “¡La oposición está firme!”

Los líderes del ‘PRIAN’ aplaudieron que no haya un segundo periodo de la ‘fiscala carnala’. Foto: Facebook/Alejandro Moreno

En sesión extraordinaria, este lunes 8 de enero el Congreso de la Ciudad de México rechazó ratificar a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia la capital (FGJ-CDMX) para un segundo periodo, decisión que causó beneplácito en los partidos de oposición, quienes desde un inicio habían afirmado que votarían en contra de la permanencia de la funcionaria.

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró la determinación en el Congreso capitalino y reconoció a los diputados locales del tricolor por su “valentía, el compromiso y la lealtad a sus principios”. “¡La oposición está firme en la defensa de las instituciones y de la justicia”, dijo el político campechano en su cuenta oficial de Facebook.

En este mismo tenor, Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), felicitó a los legisladores capitalinos del blanquiazul y les agradeció por votar en contra pese a las amenazas que recibieron para no hacerlo. “Finalmente se dijo NO a la ratificación de Ernestina Godoy. NO a fiscala carnala que no da resultados a la gente, NO a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente”, dijo el panista en la red social X.

Vale recordar que aunque los diputados de oposición ya habían anunciado que no apoyarían la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal capitalina, algunos de ellos denunciaron amedrentamientos por parte de supuestos operadores afines a Morena; incluso, la legisladora priista Guadalupe Barrón denunció que le dispararon a su auto “como aviso” para que votara hoy a favor y no en contra, si no, los siguientes tiros serían para ella o su familia.

Así quedó el automóvil de la diputada Guadalupe Barrón. (Captura de pantalla)

Sin embargo, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que deslindaban a la aún titular y a la dependencia del ataque, e incluso anunció que se había abierto la carpeta de investigación correspondiente.

Dijeron no a la ratificación de Godoy

Luego de que se aplazara casi un mes la votación que definiría la permanencia o no de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, este lunes por fin se llevó a cabo en una sesión extraordinaria. Sin embargo, ya desde el 13 de diciembre, cuando ésta se pospuso se vislumbraba un resultado negativo, tras los pronunciamientos de las bancadas del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pese a que los de Morena y aliados trataron de enlistar los logros de la funcionaria al frente de la instancia procuradora de justicia.

Este 8 de enero, se emitieron 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, pero la ratificación de Godoy Ramos requería el apoyo de las dos terceras partes del Congreso capitalino, por lo que su permanencia en la FGJ no quedó validada ; la noticia finalmente fue confirmada ante el Pleno por la diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva.

“No se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, notifíquese al jefe de Gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar”, finalizó la diputada panista.