‘Pacas de a Kilo’: el tema de los Tigres del Norte que relata los inicios de Arturo Beltrán Leyva

'Pacas de a kilo', el tema de los inicios de Arturo Beltrán Leyva (Infobae)

Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Botas blancas’, en los años 90 comenzó a operar para el naciente Cártel de Sinaloa como uno de sus colaboradores, por lo que con apenas 30 años, los Tigres del Norte le compusieron un narcocorrido en el que hablan de sus inicios.

Te puede interesar: ‘La Suburban dorada’: el narcocorrido de los Huracanes del Norte que recuerda la vez que casi cae Arturo Beltrán Leyva

Al inicio del tema, habla de la cosecha de marihuana y adormidera, la cual se daba en la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, misma que él transportaba hasta su destino Estados Unidos, cuando apenas se comenzaba a dar a conocer con los que después se convertirían en sus socios.

“Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales, ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes, que tienden los federales”, comienza el tema de los Tigres del Norte.

Te puede interesar: ‘Fiesta en la Sierra’, el narcocorrido de los Tucanes de Tijuana que expone el mega-convivio entre importantes capos

De acuerdo con el canal de YouTube Juan Amador Oficial, Paulino Vargas Jiménez, un conocido músico originario de Durango, le pidió a Teodoro Bello que le compusiera un tema a un joven capo que apenas comenzaba a notarse entre los sinaloenses.

“Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas, que llevo pa’l extranjero, qué chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego”, continúa la canción.

Te puede interesar: Marina y Cofepris suspendieron farmacias y comercializadoras químicas en Culiacán

El corrido trascurre en la sierra debido a que fue el sitio donde nació ‘Don Arturo’, quien es originario de la comunidad de La Palma, perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Arturo Beltrán Leyva era conocido bajo el mote de 'El Botas Blancas' (Infobae)

Se supo que se trataba de Arturo Beltrán Leyva debido a que el personaje no habla de sus apellidos, los cuales son muy famosos en el mundo del narcotráfico, al ser parte de una las dinastías más famosas en México, integrada por Héctor, Alfredo y Carlos.

“Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacas de a kilo, soy mediano de estatura, amigo de los amigos, perdonen que no acostumbro, decirles mis apellidos”, relata el tema que no expone el nombre del personaje.

Los intérpretes mencionan algunos de los estados que eran dominados por el grupo criminal al que perteneció ‘El Barbas’, entre los cuales destacan Coahuila, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, sitios por donde se trasladaba hasta llegar a Estados Unidos, destino final de sus cargamentos.

“Adiós, sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango, de Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando, si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando”, finaliza la melodía de la agrupación mexicana.

Guzmán Loera y Arturo Beltrán Leyva llevaron una buena relación hasta 2008. (Foto: Reuters/Archivo)

Arturo Beltrán Leyva apoyó a ‘El Chapo’ Guzmán

Mientras su primo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se encontraba en prisión, ‘El Barbas’ se encargaba de mandarle dinero para pagar los sobornos al interior del penal de Puente Grande, desde donde Guzmán daba indicaciones para el trasiego de droga.