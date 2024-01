Carlos Bremer se desvaneció: qué se sabe sobre la salud del empresario que es amigo de Luis Miguel, Canelo y AMLO

Carlos Bremer se desvaneció en su oficina, en el edificio de Value Grupo Financiero (Foto: IG/@carlosbremergtz)

Carlos Bremer se desmayó en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. El empresario estaba en su oficina en las instalaciones de Value Grupo Financiero, ubicadas en la colonia Bosques del Valle.

Paramédicos se movilizaron hasta el lugar para darle los primeros auxilios a Bremer, famoso por su participación como inversionista en el programa televisivo Shark Thank México.

Además, el millonario es amigo de personalidades del ámbito deportivo, artístico y político, tales como Luis Miguel, Saúl “Canelo” Álvarez y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto se sabe sobre el estado de salud de Carlos Bremer tras desvanecimiento

Medios locales reportaron extraoficialmente que Bremer fue trasladado en ambulancia a un hospital en San Pedro y que su estado de salud tras el desmayo es estable. En cuanto a las causas del desvanecimiento, se presume que el empresario tuvo un preinfarto.

Hasta el momento Value Grupo Financiero no se ha posicionado respecto a la situación del “tiburón” de Shark Tank México, quien fundó la compañía en 1993.

¿Quién es Carlos Bremer?

El empresario de 63 años, originario de Monterrey, es presidente y director general de Value Grupo Financiero, dedicada a prestar servicios financieros especializados. La compañía opera en la capital de Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua y Morelia.

La historia de Value Grupo Financiero se remonta a 1993, cuando Bremer comenzó el negocio en colaboración con Javier Benítez Gómez. Previamente el panelista de Shark Tank México estuvo involucrado en los proyectos Ábaco Casa de Bolsa (1985) y Fina Factor (1988).

De acuerdo con la información corporativa compartida en su portal, la empresa está conformada por: Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Value Arrendadora, S.A. de C.V., Sofom, Entidad Regulada y Value Consultores S.A. de C.V.

Value Grupo Financiero fue premiado por la Bolsa Mexicana de Valores en la categoría de “Crecimiento absoluto en importe operado 2022″.

Sumado en su éxito en los negocios, Bremer se ha destacado por impulsar el deporte y la educación en México. Por su apoyo a tales causas ha sido reconocido en más de una ocasión.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención de su labor como impulsor del deporte, durante el discurso que envió desde el Zócalo de la Ciudad de México en noviembre 2022.

Bremer, quien acompañó al mandatario en el evento, respondió a través de redes sociales: “Muy agradecido por este reconocimiento al apoyo en el deporte mexicano. ¡Seguiremos apoyando a México!”.

*Información en desarrollo