Yuri alertó sobre catástrofes bíblicas y el fin del mundo: “Vienen cosas muy fuertes”

Yuri promociona su Euforia Tour por México y anticipa catástrofes globales (Instagram)

En la recta final de este 2023, Yuri se encuentra promocionando las fechas de la nueva tanda de conciertos que ofrecerá en territorio mexicano como parte de su Euforia Tour, pero además hizo un comentario que dejó pensando a más de uno al asegurar que el fin del mundo está cerca.

La cantante que ya prepara también algunas presentaciones en concierto junto a Cristian Castro, la primera de ellas en el Auditorio Nacional, invitó al público a reflexionar sobre el futuro del planeta y teme que sea demasiado tarde ante una inminente destrucción.

Y es que además de su talento como una de las cantantes más destacadas del país, al paso del tiempo la veracruzana también ha sido objeto de conversación al defender sus ideas y en esta ocasión no se quedó atrás.

Yuri y Cristian Castro unirán sus talentos por primera vez para una gira en conjuntos (Ocesa)

La intérprete de temas como La maldita primavera y Detrás de mi ventana fue cuestionada respecto a las tragedias que han impactado al mundo en los últimos tiempos, tales como los terremotos, las guerras en distintos puntos del planeta que han cobrado la vida de miles, el cambio climático y las catástrofes naturales, como el Huracán Otis que devastó al puerto de Acapulco.

“Para mí, creo yo que es la última generación de este planeta, por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta, el calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, o sea, no aguanta ya este mundo”, expresó la cantante de 59 años en entrevista para Sale el sol.

La intérprete destacó que conflictos bélicos como los que ocurre en el Medio Oriente ya habían sido “predichos” en la Biblia, por lo que advirtió que irán ocurriendo “cosas peores”.

Para la cantante, las catástrofes mundiales tienen una razón bíblica Crédito: YouTube@SaleElSol

“Y sin Dios todavía peor, ve lo que está pasando en Israel, que es una realidad, cómo están matando a los niños, cómo están sacándole a los bebés a las mamás embarazadas, es una crueldad, eso es bíblico. Los que conocemos la palabra sabíamos que esto iba a pasar, y que esto no va a cesar, esto va de mal en peor”, añadió.

La intérprete que profesa la fe cristiana desde hace más de 25 años advirtió que es necesario afianzar la espiritualidad para hacer frente a lo que vaya a venir en el mundo, aunque subrayó que no busca “espantar” al público, sino hacerlo reflexionar.

Yuri relaciona conflictos actuales y desastres naturales con predicciones bíblicas (Foto: Instagram/@oficialyuri)

“Tenemos que estar preparados porque vienen momentos muy difíciles para la humanidad. Si tú no te agarras de Dios no vas a poder subsistir, vienen cosas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes y no quiero meterle miedo a la gente, no. Yo soy una mujer que conozco la verdad, que conozco la palabra, está pasando lo que la palabra dice, aunque muchos digan que no, está pasando, ¿verdad? Y yo como una mujer cristiana me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija”, recalcó la famosa.