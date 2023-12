Cuántos eclipses habrá en 2024 y cuáles se verán desde México

En México podrán apreciarse tres eclipses a lo largo de 2024, uno de ellos será total (Reuters)

Los eclipses son uno de los fenómenos astronómicos preferidos del público en general y los científicos, pues son eventos que ocurren muy pocas veces a lo largo del año y, además, algunos ofrecen experiencias únicas por la alineación que tienen los cuerpos celestes.

Te puede interesar: Eclipse solar total 2024: así puedes participar en el concurso de fotografía de la NASA

En 2024 ocurrirán cuatro eclipses, los cuales ya están acaparando la atención de especialistas porque uno de ellos será total y otro casi total, pero no todos podrán verse desde México.

Eclipse penumbral lunar en marzo

El primero, que será penumbral y lunar, ocurrirá entre el 24 y 25 de marzo, pero este tipo de fenómenos es muy difícil de ver ya que, según informa la NASA, en este tipo de eclipses se oscurece la Luna y, si no se sabe el momento exacto en que sucede o si no existen el clima apto para ver al satélite, es complicado saber que está sucediendo.

El primer eclipse será en marzo y sí podrá verse en México, pero sólo si el clima lo permite (AP)

El eclipse de marzo sí podrá ser visto en todo el continente americano, iniciará a las 22:53 horas del 24 de marzo y estará en su fase de máxima ocultación a la 1:13 horas del 25 de marzo.

El Gran Eclipse Americano será en abril

Para abril se espera el eclipse más importante de todo el año, el cual será solar y total. Este evento sí se podrá ver a simple vista por los habitantes de México y, de hecho, la NASA señaló que el norte del país será donde mejor podrá apreciarse.

Te puede interesar: Caen cuatro jóvenes de ‘La Empresa’, la célula de La Línea que conforma el brazo armado del Cártel de Juárez

El Gran Eclipse Americano, como ya se conoce popularmente, ocurrirá el 8 de abril. Iniciará a las 10:51 horas con su fase parcial. Podrá ser visto en su fase total a partir de las 12:07 horas desde Mazatlán, Sinaloa, el lugar desde donde podrá tenerse una mejor vista del fenómeno.

El eclipse solar total no se repetirá en más de 300 años (EFE)

En el resto de la república será visible de forma parcial incluso en su fase total. Para poder observarlo se necesitará protección especial ya que la luz que se vea en el momento de la alineación puede lastimar la vista.

Eclipse lunar parcial en septiembre

En septiembre habrá otro eclipse lunar, este será parcial y también podrá verse desde México si existen las condiciones climáticas óptimas.

Te puede interesar: Adiós a las papitas con chile: entra en vigor ley contra la comida chatarra en escuelas

El fenómeno iniciará el 17 de septiembre a las 18:041 horas y estará en su punto máximo a las 20:13 horas; sin embargo, cabe recordar que este tipo de eclipses son difíciles de ver, aunque los parciales sí son más visibles que los penumbrales.

El eclipse de octubre será visto en América del Sur, no en México (REUTERS)

Eclipse solar anular en octubre

El 2 de octubre habrá otro gran eclipse, este será solar anular, pero apenas será percibido en México. Este fenómeno podrá verse en su punto máximo en América del Sur, principalmente en Argentina y Chile.

Para finalizar el año, el 14 de octubre ocurrirá el último “eclipse” del 2024; sin embargo, este fenómeno no llegará a ser un eclipse como tal ya que, según explica el sitio Time and date, el Sol, la Tierra y la Luna estarán a punto de estar alineados. Por tanto, este evento astronómico no podrá ser observado.

¿Desde dónde se podrá ver el eclipse solar total de abril?

Científicos de la UNAM publicaron en el sitio de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica que el mejor lugar de todo el planeta en donde mejor podrá ser visto el eclipse total total del 8 de abril será en Sinaloa. En específico, un pueblo llamado Pitarrilla, que se encuentra a 30 kilómetros del puerto de Mazatlán.

En todo Mazatlán también se tendrá una de las mejores vistas de este evento. En Monclova, Monterrey; Torreón, Coahuila y Durango, Durango también serán buenos lugares para ver el eclipse, pero tendrán segundos menos para verlo.