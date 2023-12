Quién gana este 28 de diciembre la villa 360 en Exatlón México

Los rumores dicen que los integrantes del equipo azul serán los ganadores de la villa 360° Foto: Instagram/@exatlonmx

Una de las últimas transmisiones de la séptima temporada de Exatlón México antes de que acabe el año será la batalla por la Villa 360°, la llave la obtendrá el equipo que logre vencer en los circuitos y en las últimas semanas los integrantes del team rojo han sido los afortunados que pueden dormir en un sitio más cómodo.

Es por esto que los del equipo azul se prometieron a sí mismos dar su mejor esfuerzo para romper la mala racha que han tenido, pues ya se dijeron hartos de dormir en la barraca metálica, un refugio muy simple.

De acuerdo con la información que se difundió en redes sociales por parte de las cuentas dedicadas al programa, los integrantes del equipo azul por fin se harán acreedores a la Villa 360° este 28 de diciembre.

Así es el comedor de la Villa 360° (Captura de pantalla Instagram/@exatlonmx)

Y es que en el adelanto se les vio muy animados abrazándose como equipo a los gritos de “¡Villa- villa!”, pero los fans tendrán que comprobar si realmente los azules logran obtenerla viendo el programa o estando al pendiente de las redes sociales oficiales de Exatlón, ya que los supuestos spoilers del reality podrían ser únicamente un rumor.

Ellos son los integrantes del equipo azul, conocido también como Contendientes y quienes podrían ganar la Villa 360° este 28 de diciembre:

Andrea Medina

Andrés Fierro

Javier Márquez

Liliana Hernández

Macky González, quien recientemente sufrió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó tirada por algunos minutos.

De acuerdo con los rumores, será el equipo azul el que obtenga la villa 360 (Captura de pantalla Instagram/@exatlonmx)

Cabe señalar que el equipo azul ha tenido varias bajas en las últimas semanas, pues ellos han sido los integrantes que han salido por perder en el juego de eliminación de cada domingo: Giovanna Villegas fue eliminada el 17 de diciembre, Jawy Méndez el 10 de diciembre, Mireya Bianchi el 26 de noviembre y el primero en irse fue Ernesto Cázares, quien salió el 19 de noviembre.

Por otra parte, la única persona del equipo rojo que ha sido eliminada fue Diego Balleza el 3 de diciembre.

La Villa 360° tiene sillones para relajarse, una pequeña cocina, una alberca para descansar y ejercitarse, camas para cada uno, así como un refrigerador con comida, entre otras comodidades. También está decorada con bambús y vegetación.

Los azules (contendientes) están cansados de perder ante los rojos (famosos) en la prueba de la Villa 360° (Captura de pantalla Instagram @exatlonmx)

Por otra parte, la Barraca metálica tiene paredes de ese material, una parrilla y las camas están sobre tablas de madera casi al ras del piso, aún así el equipo azul —que es el que más veces ha estado ahí en la temporada— se las ha ingeniado para hacer convivencias en cada noche.

Dónde ver Exatlón

El programa deportivo se transmite a las 20:30 horas de lunes a viernes en Azteca Uno, un canal que se puede ver en el 101 de televisión abierta o bien, hacer uso de servicios de paga como Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable. Por otra parte, los domingos de eliminación comienzan a las 20:00 horas.

Así es la barraca metálica (Captura de pantalla Instagram/@exatlonmx)

Si no cuentas con la posibilidad de hacer estos canales, también podrás ver el reality en el sitio web oficial de TV Azteca, el cual tiene transmisiones de la programación de forma gratuita, de igual forma, Exatlón México se puede disfrutar en la aplicación TV Azteca en vivo, la cual se puede descargar tanto en Android como el sistema iOS de Apple.

Quién podría ser eliminado de Exatlón el 31 de diciembre

A diferencia de la noche de Navidad en que no hubo juego de eliminación, el último día del año si habrá una persona que abandone las playas de República Dominicana en esta competencia, de acuerdo con los rumores, Daniela Reza se enfrentaría a Ana Lago, pero no perdería por falta de habilidad si no por una lesión.