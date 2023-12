AMLO reveló que dejará de jugar béisbol cuando acabe su periodo como presidente; éste es el motivo

El presidente López Obrador reiteró que abandonará toda su vida política al entregar la banda presidencial. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador está a poco más de nueve meses de dejar la Presidencia de la República, para dejar la banda presidencial en manos de su sucesora. Sin embargo, el cese a sus actividades en la política lo llevarán también a dejar de practicar su deporte favorito, el béisbol.

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador habló sobre las actividades que llevará a cabo una vez que se jubile y se traslade a su rancho en Palenque, Chiapas, en donde seguirá su vida.

El mandatario federal reiteró que los temas políticos no serán admitidos en su rancho y que únicamente tendrá relaciones de tipo familiar.

“Yo ya no voy a tener ninguna relación más que la familiar. Y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas, pero yo ya cierro mi ciclo, ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México ni en el extranjero”, dijo el mandatario federal.

El presidente López Obrador dijo que tendrá que dejar el béisbol una vez que entregue la banda presidencial y se retire de la política Crédito: Gobierno de México

Sin embargo, lamentó que este aislamiento de toda actividad lo llevará a dejar el deporte que más le gusta, como lo es el béisbol.

El mandatario federal dijo que únicamente saldría de su rancho para visitar a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller cuando ella tenga trabajo en la Ciudad de México, pero que en el caso del béisbol, lo tendrá que dejar porque ello le implicaría salir.

“No se va a poder el béisbol porque hay que salir. Y este sólo la visita a la familia, acá, cuando no esté Beatriz allá, y esté acá por el trabajo, voy a venir a verla. Esa va a ser la vida”, indicó López Obrador.

Como ha ocurrido con otros presidentes, López Obrador ha dejado ver su afición a los deportes. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Cómo prevé AMLO que serán sus días en el retiro de la política

El presidente López Obrador dijo que no podrá jugar béisbol una vez que entregue la banda presidencial, y en cambio, aseguró que lo único que será en su rancho será salir a caminar y trabajar en su investigación, la cual, aseguró, le llevará varios años.

Fue a pregunta del youtuber Carlos Pozos, en torno a si lo invitaría a jugar dominó en Palenque, que el mandatario federal declinó tal invitación y aseguró que no recibirá a nadie.

El presidente expuso que ya esta reuniendo bibliografía para no salir a librerías ni bibliotecas, pero también reveló que su día a día estará conformado por comidas, caminatas y la contemplación del paisaje.

AMLO MAÑANERA 27 DICIEMBRE 2023 credito:cuartoscuro

“Mi rutina va a ser levantarme temprano y caminar una hora cinco kilómetros. Espero que para entonces siga yo con ese ritmo y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más, pero ya muy cortas y a sentarme dos horas, dos horas y media.

“Me levanto de la mesa de trabajo, camino, me doy dos tres vueltas no muy largas, me tomo un café, un pozol, me vuelvo a sentar, hasta la 1 o 1:30 que es la hora de la comida. La comida, caminar, y luego de nuevo a sentarme, a trabajar ocho horas pero escribiendo. Y acostarme temprano para levantarme también temprano”, indicó el presidente López Obrador.