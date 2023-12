Michelle Vieth arremete contra reportera por tratar de revictimizarla sobre su exesposo Héctor Soberón | VIDEO

La actriz mexicana se encontraba publicitando una marca de cremas para la piel. (Instagram @michellevieth)

La actriz de Soñadoras, Michelle Vieth explotó contra una reportera de espectáculos, quien le preguntó sobre la disculpa de su exesposo Héctor Soberón, por el video íntimo que difundió en los años 2000.

Te puede interesar: Qué es la Ley Magno, la propuesta que busca defender a hombres señalados de acoso y abuso

Sin embargo, la acapulqueña, quien se encontraba en una plaza comercial de la Ciudad de México, promocionando un producto de cuidado de la piel.

“No sé ni de lo que me estás hablando corazón”, le comentó la actriz, quien dijo estar cansada del viaje que ha tenido que hacer en Estados Unidos promocionando el producto que es embajadora.

“Pasado pisado”: Michelle Vieth no quiere saber más de Héctor Soberón

El actor aseguró que su exesposa ya era mayor de edad cuando el video que vulneró su intimidad se grabó y fue difundido (Foto: Instagram)

Ante la insistencia de la periodista que le pedía a la actriz que la pusiera en contexto sobre la pelea que tenía contra su expareja, Michelle Vieth le dijo que la forma en la que estaba cuestionando sola la revictimizaba.

Te puede interesar: Comentario sexista de Juan Carlos Lizarzaburu revela una “cultura que naturaliza la violencia contra las mujeres”

“Te voy a decir una cosa, no me interesa porque el pasado, pisado y, al menos que tú hayas estado ahí, me puedes compartir (algo), pero ya en privado, porque finalmente ya hacer esto, hacer un show en un evento se me hace un poquito de mal gusto, corazón, acuérdate que hay un delito y hay una línea muy delgada entre difundir un delito y ser parte del delito también, como medio de comunicación”, expresó la actriz.

Por último, la actriz, de 44 años de edad, le pidió a la reportera no preguntarle más sobre el tema, ya que dichas preguntas podrían contribuir a una clase de revictimización.

La actriz mexicana le dijo a la comunicadora que no la revintimize sobre el tema del video íntimo que grabó con su ex esposo. Crédito: YouTube Mi Chismecito

“Acuérdate que puedes ser víctima de revictimizar, ten mucho cuidado con tus preguntas y la forma en que las formulas, porque la ley, gracias a Dios, ya me protege, a mí y a todas las víctimas, por personas que luego se pasan de la raya, por llevar una nota ya no son profesionales; haz tu labor periodística mejor”, expresó.

Te puede interesar: Susel Paredes denuncia a Juan Carlos Lizarzaburu en Ética por acoso sexual a su congresista Patricia Juárez

“Una cosa es un delito y otra que ustedes, como prensa, sean irresponsables y revictimicen a alguien y, luego, lleven una nota, (sobre) un delito, a contexto público, gracias a Dios tengo un buen equipo de abogados que me han asesorado muy bien”, agregó finalmente.