Tiktoker convierte “Martillazo” de Dani Flow en un bolero apto para todo público

La canción del originario de Irapuato fue transformada en un bolero apto para todo público (Dani Flow)

Martillazo es uno de los éxitos de Dani Flow que más ha estado sonando tanto en TikTok como en fiestas y antros; sin embargo, la letra de esta canción hace honor al apodo del cantante urbano, pues El Rey del morbo eligió como coro un característico “trrr trrr trrr, martillazo en el ano”.

Ya que la canción ha generado todo tipo de opiniones, el usuario @elhueycoyote publicó en TikTok su propia versión de Martillazo, pero en el estilo de un bolero, género musical muy distante del reggaetón y cuyos principales exponentes son Javier Solís, Julio Jaramillo, Chavela Vargas y Daniel Santos.

Para lograrlo, El huey coyote cambió las frases de la canción de Dani Flow y construyó una dulce melodía hecha con guitarras, pero eso sí, no dejó de lado el “trrr, trrr, trrr”.

Dani Flow es conocido como El Rey del Morbo (Dani Flow)

“¿Qué pasaría si esta rola fuera un boleto que tu abuelita pudiera escuchar?”, fue lo que dijo este creador de contenido, quien ya ha transformado varias canciones. Su video ya reunió más de 200 mil “Me gusta” en esta red social, además de que tiene más de un millón de visualizaciones.

Estas son algunas de las frases que modificó el tiktoker:

“Tu sabes que procuro tu dulzura” en lugar de “Ya sabes que te lo embarro de helado”

“Tu sabes que procuro fantasías” en lugar de “Ya sabes que te co..o vestido de diputado”

“Tu sabes que no escatimo, vida mía, cuando se trata de ti, me sobra oro y vida ” en lugar de “Ya sabes que al chile me sobra varo”

El tiktoker sustituyó las frases de la canción del rey del morbo por palabras románticas Crédito: TikTok/@elhueycoyote

Por otra parte, el sonido de “trrr” lo mantuvo pero lo suavizó para que sonaran como trompetas y en lugar de decir “Martillazo en el ano”, lo que cantó el tiktoker fue “Un impacto de pasión detrás de tu alma” o “Un impacto de pasión detrás de ti”.

De igual manera, este creador de contenido musical transformó también el apodo de Dani Flow, pues en su descripción escribió “El único marqués del MorBolero”. La versión alternativa de Martillazo generó reacciones positivas, pues la mayor parte de las personas consideraron que se trató de una adaptación adecuada.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse: “‘Un impacto de pasión detrás de tu alma JAJAJA”, “Lo sabía, en el fondo no tengo 18 si no 81″, “Es tan bueno el boleto que hasta me enoja no haberlo escrito yo”, “Nomás del cambiamos el trr trr trr y quedaría perfecta”, “¿Para cuando la versión completa para ponérsela a mi abuela el 24?”, “Quiero la versión completa”, “Me gustó más así ¿Ya soy una abuelita?” y “Una carta de amor a la música”.

Sustituyó las frases de Martillazo por palabras románticas (TikTok/@elhueycoyote)

La historia detrás de Martillazo

La controversial letra de esta canción tiene origen en el deseo de Dani Flow para que las personas puedan expresar sus gustos sexuales, los cuales calificó como “diversos y variados” en el podcast de Yahir y JP en YouTube.

La intención del Rey del Morbo al lanzar esta canción fue tocar uno de los temas controversiales relacionados a la libertad sexual, pues considera que no se deberían de transformar en tabú, ya que eso conduce a la desinformación. Es por esto que si bien no menciona directamente algún acto sexual en particular, se puede entender de lo que está hablando.

Gira de Dani Flow

Fechas de Dani Flow (Ocesa)

Además de que lanzó algunas fechas para el Estado de México, Dani Flow ya dio a conocer que también recorrerá otras ciudades del país y este es el calendario:

14 de marzo del 2024

Ciudad de México (CDMX) - Pepsi Center WTC

15 de marzo del 2024

Guadalajara (GDL) - Auditorio Telmex

16 de marzo del 2024

Monterrey (MTY) - Auditorio Citibanamex