La explicación y estrategia de López Obrador para evitar alza de violencia en homicidios por narco

El presidente destacó que hay programas sociales que ayudan a que los jóvenes no dejen sus estudios. Foto: Facebook Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador visitó de nueva cuenta el Estado de México, a dos días del cruento enfrentamiento entre campesinos de Texcaltitlán y presuntos extorsionadores de la Familia Michoacana que dejó 14 muertos. Desde ahí, el presidente hizo un llamado a las familias para no dejar que la delincuencia atraiga a los más jóvenes.

En dicha refriega, murieron tres pobladores y 11 presuntos sicarios, quienes en su mayoría eran jóvenes bajo las órdenes de los grupos delincuenciales, ante este panorama, AMLO destacó que uno de los objetivos de los programas sociales de su administración, es precisamente que los niños y adolescentes se sientan motivados a continuar en la escuela y no dejarla para irse del lado del crimen organizado o que comiencen a consumir las drogas que éstos mismos fabrican y distribuyen.

AMLO pidió no permitir que los casos de consumo aumenten, sino todo lo contrario, porque si no las bandas delictivas que comercializan drogas como el fentanilo aparte de que dañan a la juventud, también se enfrentan entre ellos y por eso hay asesinatos, homicidios. Tenemos que cuidar mucho eso, de ahí que les estamos dando atención especial a los jóvenes”, sentenció.

Desde el municipio de Almoloya de Juárez, ubicado al norte de donde ocurrió el pasado viernes el enfrentamiento, López Obrador dijo que la formación con valores desde casa, en conjunto con las becas, los programas de primer empleo -como ‘Jóvenes construyendo el futuro’- y la creación de más instituciones de educación superior son parte de la estrategia para que los jóvenes no comiencen a delinquir y que, en consecuencia, aumente la tasa de homicidios en sus estados.

El presidente encabezó un evento sobre Programas del Bienestar en Edomex. Foto Facebook Andrés Manuel López Obrador

AMLO destaca el valor de la familia en su estrategia

Destacó el ejemplo de la crisis de fentanilo que aqueja actualmente a Estados Unidos, en la que miles de jóvenes caen en la adicción debido a la ausencia de valores en sus hogares y porque “sus padres apenas crecen y los sacan de casa”. AMLO dijo que es una cuestión cultural, pues en nuestro país la familia sí juega un papel primordial en la sociedad.

“Por eso somos potencia mundial, por nuestros valores culturales, morales, espirituales (...) No queremos que los hijos se vayan, allá se van y si regresan tienen que aportar, aquí regresan y si no tienen dinero, ¿pues qué se hace? Se le echa más agua a los frijoles y a comer”, dijo AMLO al tiempo que destacó que aquí no hay un sistema de crianza ni egoísta ni individualista.

“Debemos cuidar nuestras costumbres y valores, y con ello evitar el consumo de droga, porque como los jóvenes se salen de las casas y se quedan solos, hay un gran vacío, les falta amor, les falta apapacho, pues se refugian en las drogas pensando que de esa manera van a encontrar la felicidad, y lamentablemente eso los lleva a la muerte (...) porque con seis meses de consumo pierden la vida por fentanilo, pero aquí no tenemos ese vicio porque son otras las costumbres”, agregó.