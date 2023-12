Luis Enrique Orozco, exgobernador interino de NL, busca trabajo tras ceder su lugar a Samuel García: “No me robe un peso”

Congreso de Nuevo León elige a un gobernador interino

El exgobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, compartió un video en su cuenta oficial de X, antes Twitter, donde se posiciona respecto a lo ocurrido el fin de semana pasado en la entidad, cuando el Congreso local lo nombró gobernador interino, pero en casi 48 horas dejó el cargo para dar paso de Samuel García.

En el recuento de los hechos, Enrique Orozco comentó que espera a que su paso al frente de la administración le ayude a conseguir un empleo para continuar con su vida profesional. A la par agradeció a las personas que lo apoyaron durante el 1 y 2 de diciembre.

“Espero que esto me permita encontrar un pronto trabajo, y bueno, pues continuar con mi vida profesional, se los agradezco mucho, el apoyo, se que tengo el apoyo de muchísimas personas, no nada más en este estado, sino a lo largo del país”, dijo el exgobernador interino.

Luis Enrique Orozco comentó que está en busca de un trabajo y que se siente agradecido de los cometarios positivos y negativos que tuvo durante el encargo de gobernador interino. Crédito: @LuisOrozcoNL / X

Asimismo, compartió que recibió comentarios positivos y negativos, uno de ellos fue que no robó un peso durante su encargo como gobernador interino de Nuevo León no robó dinero de erario público. Cabe mencionar que cuando dejó el cargo, reveló que después de tomar protesta no se le proporcionaron las herramientas para asumir sus responsabilidades.

“Dicen que soy el gobernador, el mejor gobernador de Nuevo León porque no me robe ni un peso, hasta eso lo tomó con simpatía. De verdad, créanme que mi mejor voluntad es serviles a las personas que han pasado por mi camino”, comentó.