Ex participante de Exatlón México reveló que será madre por segunda ocasión

Exatlón México se ha convertido en un programa de competencia deportiva en el que han desfilado una gran cantidad de atletas de diversas disciplinas, incluso hay quienes en su camino dentro de este programa han dado a conocer emotivas noticias como algún campeonato obtenido o sobre un embarazo, tal como lo hizo una ex participante de este programa, quien compartió que será madre por segunda ocasión.

Tal como en su momento el actual integrante de la más reciente temporada de Exatlón, Patricio Araujo y su esposa Zudikey Rodríguez compartieron la noticia de que serían padres.

En esta ocasión fue Cecilia Álvarez, conocida como “Cecy Wushu” quien compartió por medio de su cuenta de Instagram la noticia de que se encuentra esperando un bebé.

La noticia la dio a conocer por medio de una serie de fotografías en las que se le ve muy alegre en compañía de su esposo, Elías Dorado.

“Este año ha estado lleno de tantas emociones que jamás imaginé que viviría, pero Dios nunca nos ha soltado, con mucha felicidad les comparto que nuestro segundo bebe está en camino. Estamos tan agradecidos y bendecidos”, publicó la deportista a través de redes sociales.

Pese a que se trata de una emotiva noticia, la ex concursante de Exatlón externó que se siente muy nerviosa ante la llegada de quien será su segundo bebé, debido a que su primer hijo falleció.

Una ex participante de Exatlón compartió que será madre por segunda ocasión Créditos: (Instagram/cecywushu)

“No mentiré, entre muchísima alegría hay nervios y un poco de miedo, pero con el corazón y la fe en Dios muy alto. Bienvenido o bienvenida a nuestras vidas, llegas a una familia que te desea con todo su corazón”, finalizó al compartir la noticia.

Falleció el primer bebé de Ceci Wushu

A principios de este año, fue la propia Cecilia Álvarez quien dio a conocer que se encontraba embarazada tras haber transcurrido un par de meses después de que se casara; sin embargo, tras 23 semanas de embarazo, la tetracampeona panamericana dio a conocer la lamentable noticia de que su bebé había fallecido.

“El día que me enteré que sería mamá fue el día más feliz de mi vida. Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia: con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios. te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello”, publicó la atleta en redes sociales.

El primer bebé de Cecy Wushu falleció (Shutterstock)

¿Quiénes son los actuales participantes de Exatlón México 2023?

Como en las últimas ediciones de este programa de competencia deportiva, se han presentado nuevamente varias caras conocidas para correr por los diferentes circuitos que forman parte de este reality.

Conoce a los actuales participantes de Exatlón México (@exatlonmx)

Los participantes de este programa se dividen en dos equipos, los que utilizan el uniforme de color rojo y los que utilizan el azul, quienes compiten entre ellos para ganar los diferentes premios y beneficios que se ofrecen, así como por la posibilidad de ser el campeón de esta temporada del 2023.

Algunos de los participantes que ya se habían visto antes y volvieron a formar parte de las filas del Exatlón son: Mati Álvarez, Heliud Pulido, Macky González, Ernesto Cázares, Ana Lago, Daniel Corral, Pato Araujo, Liliana Hernández, Andrés Fierro, Javi Márquez, Andrea Medina y Nataly Gutiérrez.

Por otro lado, se han añadido nuevos participantes, como lo son: Jawy Méndez, Paulette Gallardo, Diana Núñez, Edgar Solís, Mireya Bianchi, Giovanna Villegas y Javier Cortés.