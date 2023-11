“Ni abrazos, ni balazos”: Samuel García se lanza contra la estrategia de seguridad de AMLO

Samuel García envió mensaje a la ciudadanía neoleonés a días de que inicie su licencia de seis meses (Gobierno de Nuevo León)

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, criticó las estrategias de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su lema “abrazos, no balazos”.

Te puede interesar: Entre aplausos, Samuel García critica programas sociales de AMLO mientras presenta su libro

Durante su conferencia del pasado 25 noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el gobernador con licencia de Nuevo León destacó que, una de las prioridades de su gobierno, en caso de llegar a la presidencia de la República, son las acciones en materia de seguridad en todo el país, sobre todo ante la fuerza que permea entre los grupos del narcotráfico.

En su discurso, el emecista indicó que uno de sus posibles planes es apostar por una nueva Secretaría de Seguridad Pública, la cual esté bajo el mando civil, así como un departamento especializado para cada asunto que pueda coordinarse con otras estancias, un modelo que es implementado por países como Estados Unidos, según el gobernador.

El precandidato a la presidencia atacó al Gobierno de AMLO (X/@LaTalacha)

“En seguridad, esto para mí es un tema para México, ni abrazos, no balazos, yo creo que esto yaz parce broma. En seguridad México tiene que pasarle a Nueva Secretaría de Seguridad Pública (...) para atacar lo que duele, es imposible arreglar la seguridad, menos de escopetazo, al menos prioriza cuáles son los temas que sí quieres resolver y ahí metes la lana y tu capital”, destacó.

Te puede interesar: Samuel García comienza gira junto con su esposa Mariana Rodríguez, pegando calcas en Saltillo

Samuel García continúa con su gira en los recorridos por el país como parte de sus actividades de precampaña; en su visita a Guadalajara, Jalisco, el emecista pudo presentar su libro “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente”, el cual explica el modelo de nación que buscaría implementar en caso de ganar las elecciones federales del 2024.

Entre algunos puntos que destacó en su presentación fueron los señalamientos al Gobierno federal, en donde además de criticar el tema de seguridad, lamentó la implementación de los programas sociales en lugar de garantizar las acciones para consolidar y crear empleos.

Te puede interesar: Mamá de Samuel García se une a la ‘fosfomanía’; pega calcas de su hijo en autos y desata críticas en redes | VIDEO

A pesar de ello, el precandidato resaltó que los apoyos económicos “son buenos”, no obstante, este monto no representa una gran ayuda como lo son los empleos concretos, pues solo paga los derechos que el Estado no garantiza.

Samuel García inició precmapaña en Saltillo, Coahuila. (@AlvarezMaynez)

“La verdad es que esos apoyos, son muy buenos, pero si se te van a ir en útiles escolares, en medicinas o en el gasolinazo pues cuál apoyo, nomás le están dando vueltas (...) te llega el apoyo y se te va porque para eso ya pagamos impuestos (...) Así México nunca va a salir adelante”, recalcó.

El emecista destacó que apostar al empleo y a modelos como nearshoring, el cual busca hacer una estrategia para que las empresas transfieran parte de su producción a terceros para su ubicación en otras naciones. Ante esto, no dejó pasar la oportunidad de destacar sus proyectos durante su administración en Nuevo León.

En el fondo la grandeza de México es pensar en tener a las mejores empresas aquí dando los mejores empleos para que todas las familias tengan patrimonio (...) Hoy México recibe el 63% del nearshoring del mundo (...) y de México, Nuevo León el 76 por ciento”, resaltó.

Samuel García rebasa a Xóchitl Gálvez

En uno de los eventos, a tres días de comenzar las precampañas, el emecista destacó que va por arriba de Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata única del Frente y Corazón por México, antes Va por México, y quien representan al PRI-PAN-PRD.

(X @XochitlGalvez)

“Llevamos apenas tres días de precampaña, llevamos 6 meses de ilegalidad y aburrimiento, seis meses violando la ley con las corcholatas y con el Frente, y yo les decía ‘tranquilos, esto apenas comienza, el cobre va a salir’, y vaya que va a salir (...) esa campaña ya se murió (Xóchitl) porque ya vamos en segundo lugar”, indicó.