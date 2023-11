La historia real detrás de ‘God of Death’, el corto de V/H/S/85 sobre uno de los terremotos más devastadores en la historia de México

Terremoto 1985 en México (Foto: gobierno de México)

La franquicia de terror V/H/S continua ganando fanáticos de dicho género gracias a su enfoque innovador. En ellos, los personajes ven diferentes cintas de VHS que contienen pequeñas historias de miedo, y en esta ocasión el filme esta basado en el terremoto de 1985 que sucedió en México.

Te puede interesar: 6 pequeños hábitos japoneses que mejorarán tu calidad de vida

El género cinematográfico conocido como found footage se caracteriza por presentar sus narrativas mediante el uso de grabaciones aparentemente no profesionales o accidentales, como si se tratara de material encontrado.

Por lo tanto, incluye imágenes como las captadas por cámaras de seguridad, interacciones en videollamadas, registros de viajes familiares o filmaciones que simulan ser de baja calidad.

Te puede interesar: Graban a presunto jabalí caminando por las calles de Celaya

A dicho estilo se acopla la película V/H/S/85, sumergiendo al espectador en una experiencia que pretende ser más cercana a la realidad gracias a la perspectiva íntima y cruda de las imágenes.

Miles de personas perdieron la vida (foto: @DTanates/X)

En el transcurso de este año debutó ‘V/H/S/85′, manteniendo la estética y estructura características que han definido las producciones previas de este género. Esta se compone de cinco historias distintas.

Te puede interesar: Dónde, cuándo y a qué hora iniciarán precampaña Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García

De esa lista destaca el segundo cortometraje, titulado ‘God of Death’ o ‘Dios de la Muerte’. El segmento está dirigido por Gigi Saul Guerrero, cineasta y actriz mexicana cuya trayectoria incluye la dirección de episodios en series como ‘Into the Dark’ y ‘La purga’.

La cineasta presenta una narrativa anclada en un evento histórico, fechado en el 19 de septiembre de 1985, día en el que ocurrió el terremoto más devastador en la historia mexicana.

De tal forma que la trama se desarrolla en el set de ‘Ahora TV’, un noticiero ficticio o con similitudes al ‘Hoy mismo’ de Televisa, donde se muestra a Gabriela Roel en el papel de la conductora Lucía De León, con referencias a la presentadora Lourdes Guerrero.

🇲🇽#Mexico - Terremoto de México 1985: Lourdes Guerrero informaba a través de la señal de "Hoy mismo", de #Televisa, mientras que la ciudad México era sacudida por un sismo de magnitud 8.1 pic.twitter.com/BoFalP3g7n — Homeland Data (@homeland_data) February 7, 2023

La primera imagen que muestran es a un productor de televisión alistando la cámara en el set, posteriormente el programa empieza con una introducción que marca la hora de 7:15 de la mañana del 19 de septiembre de 1985.

Durante el transcurso de la cinta logran capturar el nerviosismo de una reportera novata, Gabriela Maldonado, antes de ser interrumpida por el terremoto que sacudió el estudio.

Las personas interesadas en ver ‘V/H/S/85′ deberán tener en cuenta que la película está disponible en Prime Video, anteriormente también se podía visualizar a través de YouTube, sin embargo, fue dada de baja, por lo tanto, la única forma de verla es a través de plataformas de paga.

La verdadera historia detrás de V/H/S/85

El 19 de septiembre de 1985, México se vio sacudido por un formidable terremoto que alcanzó una magnitud de 8.1 grados. Las zonas más afectadas por este movimiento telúrico fueron las regiones centro, sur y occidente de la nación, siendo la Ciudad de México una de las más golpeadas.

Las consecuencias de este desastre natural fueron devastadoras: toneladas de escombros enterraron la urbe tras el colapso de innumerables estructuras. A pesar de la dificultad para calcular con exactitud las cifras de víctimas y daños materiales, se estima que al menos 3 mil 192 personas perdieron la vida a causa de la catástrofe. En dicho fenómeno natural se basa el filme.