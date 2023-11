¿Quién es Manuela Obrador? La prima de AMLO que busca un escaño en el Senado

Manuela Obrador, diputada federal y prima de Andrés Manuel López Obrador. (Damián Sánchez/CUARTOSCURO)

Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en las elecciones de 2024 buscará ganarse un escaño en el Senado de la República.

Te puede interesar: Hermano de AMLO va por un lugar en el Senado con Morena

Su deseo de ser senadora lo confesó dos meses después de que el propio titular del Ejecutivo Federal mostró su rechazo para que su prima participara para ser la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la gubernatura de Chiapas.

“Yo no quiero que se restablezca la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia, no”, dijo el mandatario en una de sus mañaneras.

Te puede interesar: ¿Qué son las cuotas arcoíris y cuál es su importancia en las elecciones?

Al asistir a un evento de la precandidata de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República en Chiapas, la prima de AMLO aseveró que ella nunca tuvo la intención de competir por la gubernatura de su estado natal.

“Hubo un malentendido, no me bajaron porque nunca me subí... Vamos a participar para la senaduría, vamos a trabajar, me anoté para la senaduría”, dijo a medios de comunicación.

El presidente ha rechazado que sus familiares busquen cargos públicos.

Luego de que Morena realizara su encuesta se ha determinado que Eduardo Ramírez será el candidato del partido guinda para gobernar Chiapas.

Te puede interesar: Sandra Cuevas exhibe ‘trapitos sucios’ de Alito Moreno y del Cártel Inmobiliario

Cabe recordar que hace unos días también se dio a conocer que el hermano de López Obrador, José Ramiro Pepín, anunció que se registró en el proceso interno de Morena para buscar un escaño en el Senado de la República para representar al estado de Tabasco.

Posteriormente, Pepín negó que su hermano influya en la elección, pues él competirá por un cargo de elección popular y no por uno en el que vaya a ser designado, por lo que negó que habrá nepotismo.

Su recorrido político

Originaria de Palenque, Chiapas, Manuela Obrador tiene actualmente 52 años de edad.

La prima de AMLO estudió Economía, pero ejerció la docencia en materias como Contabilidad de Sociedades, Control de Calidad, Crédito y Cobranza y Estructura Socioeconómica de México.

Manuela Obrador Narváez, en su campaña en 2018 por una diputación. (Foto: X)

Su carrera comenzó en 1994 cuando laboró en el Consejo Estatal Electoral de Chiapas en Tenejapa, como responsable de cómputo distrital y técnica en seguimiento y capacitadora electoral.

Seis años más tarde fue jefa del departamento administrativo del Programa Fideicomiso Fondo 95 de la Procuraduría Agraria, en el que duró tres años.

Luego, de 2004 a 2012 fue la jefa de Oficina de Pagos de la Secretaría de Educación Pública y luego directora de Hacienda en el gobierno del municipio de Palenque, Chiapas, por dos años.

En 2014 se convirtió en una de las fundadoras de Morena, en donde fue consejera nacional, enlace distrital y candidata a diputada federal por primera ocasión en las elecciones federales de 2015, pero no logró el puesto hasta las elecciones de 2018.

En la Cámara de Diputados se desempeñó como secretaria de la comisión de Infraestructura e integrante de las comisiones de Asuntos Frontera Sur y de Energía.