Conciertos en diciembre: estos son los principales festivales y eventos musicales en el último mes del 2023

El 2023 cerrará con conciertos y el último festival de rock en la Ciudad de México. Antes de las fiestas navideñas, diciembre, el último mes del año trae consigo al menos 27 shows que van desde el género pop, hasta el heavy metal y rock alternativo.

Entre los eventos más esperados destaca la última fecha de la gira de RBD en el Estadio Azteca, al sur de la CDMX. Y la llegada de uno de los máximos representante del hard rock, Alice Cooper, el cantante estadounidense que alcanzó la fama en los setentas.

La mayoría de los conciertos han sido agendados durante las primeras semanas de diciembre, pues a partir del día 20, comienzan los preparativos de las fiestas navideñas y el Año Nuevo.

Festivales diciembre 2023

Life After Death Horror Fest

1, 2 y 3 de diciembre en el Parque Cuitláhuac, Iztapalapa

Monkeybee Festival

9 de diciembre en el Foro 28, Ciudad de México

Conciertos

Sin Bandera

1 de diciembre en el Auditorio Nacional, Ciudad de México

Sho Hai

1 de diciembre en el Foro Indie Rocks! Ciudad de México

RBD

1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre en el Foro Sol, Ciudad de México

12 de diciembre en el Estadio Mobil Super, Monterrey

RBD cerrará su gira mundial en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. (@RBD_oficial)

Allison

1 de dicembre en el Teatro Diana, Guadalajara

7 de diciembre en el Auditorio Pabellón Monterrey

16 de diciembre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Eric Prydz

2 de diciembre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México

You Me At Six

3 de diciembre en el Foro La Paz, Ciudad de México

María José

8 de diciembre en el Auditorio Citibanamex, Monterrey

Los Angeles Azules

6 y 7 de diciembre en el Auditorio Nacional

DJ Shadow

6 de diciembre en el Pabellón Oeste, Ciudad de México

Ana Mena

8 de diciembre en el Auditorio Black Berry, Ciudad de México

Yuri

8 de diciembre en el Auditorio Nacional, Ciudad de México

Siddhartha

9 de diciembre en el Foro Sol, Ciudad de México

Emmanuel y Mijares

9 y 10 de diciembre en el Auditorio Nacional, Ciudad de México

Caifanes

8 y 9 de diciembre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Mon Laferte

9 y 10 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

Wilco

10 de diciembre en el Teatro angela Peralta, Ciudad de México

Rebel Cats

10 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional, Ciudad de México

S7N

10 de diciembre en el Foro Indie Rocks! Ciudad de México

Sonora Dinamita

10 de diciembre en el Anahuacalli, Ciudad de México

Alex Fernández

12 de diciembre en el Teatro Metropólitan, Ciudad de México

Alex Ferreira

13 de diciembre en el Teatro Metropólitan, Ciudad de México

Princess Chelsea

13 de diciembre en el Foro Indie Rocks! Ciudad de México

Anna Torroja y Benny

13 de diciembre en La Maraka, Ciudad de México

La cantante española regresará a tierras mexicanas.

La Zowi

15 de diciembre en la Sala Puebla, Ciudad de México

Paty Cantú