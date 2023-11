IPN investigará el caso del profesor señalado por acoso en la Voca 8

El profesor del IPN fue golpeado (X/@Re_Villarreal)

Luego de que se difundió en redes sociales un video en el que supuestas alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) Número 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) confrontaron y golpearon a un profesor señalado de acoso, el IPN compartió su postura de la situación.

Te puede interesar: Alumnas enfrentan a profesor señalado por acoso en Vocacional 8 del IPN I VIDEO

Por medio de un comunicado oficial publicado el 19 de noviembre, la institución académica notificó que los hechos no quedarán impunes e iniciarán una investigación a fondo de lo ocurrido, por lo que invitaron a las víctimas a acercarse al área correspondiente para levantar una denuncia formal si es el caso.

Reiteraron su postura ante el acoso sexual y los protocolos de violencia de género que tienen para prevenir situaciones como las que evidenciaron este grupo de jóvenes encapuchadas . Según expresó el IPN la indagatoria del caso también servirá para deslindar responsabilidades.

Encapuchadas confrontaron y golpearon a un profesor de la Voca 8 IPN señalado de acoso sexual (X/@Re_Villarreal)

“Con el fin de deslindar responsabilidades, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) investiga los hechos presuntamente registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) Número 8 ‘Narciso Bassols difundido en redes sociales”.

Te puede interesar: Vecinas y jóvenes de iglesia en VMT sufren acoso constante de un adulto mayor que se vuelve violento cuando lo rechazan

También, la casa de estudios se comprometió a cumplir cabalmente con lo que indica su “Protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género”, por lo que prometió cero impunidad en la situación que involucró a un profesor del plantel de la vocacional Número 8.

Por ello resaltó la importancia de ser el caso iniciar con una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya que expusieron que en su protocolo recién renovado ya se colabora con las autoridades judiciales de la capital.

“Es necesario formalizar las denuncias para que las autoridades actúen en consecuencia”

El IPN investigará lo ocurrido en la Vocacional 8 y el caso de acoso sexual (Twitter/ @IPN_MX)

Por otra parte, el IPN también lamentó la manera en la que se dio a conocer el caso, en las imágenes que se viralizaron se apreció cómo el grupo de encapuchadas golpearon, ofendieron y hasta pintaron al profesor que habría cometido actos de acoso sexual en contra de alumnas y profesoras.

Te puede interesar: Exhiben a juez que otorgó prisión domiciliaria a Murillo Karam en día feriado: “Su salud se encuentra estable”

Así que la institución expuso que “la violencia no es el camino para la solución de conflictos”. Insistió que no permitirá que la situación quede impune. “En el IPN no hay impunidad para quienes incurren en actos tan deleznables como el acoso”, expresó.

Por último, el politécnico sentenció que habrá sanciones “ejemplares” para quienes resulten responsables de los hechos.

“El IPN cumple en el marco legal vigente, que incluye el respeto a los derechos humanos y estudiantiles, por lo que se aplicarán medidas ejemplares quienes resulten responsables”, finalizó el comunicado.

¿Qué pasó en la Voca 8 del IPN?

El docente terminó en el piso, acorralado por estudiantes (X/@Re_Villarreal)

Un grupo de mujeres encapuchadas recorrieron los pasillos de la Vocacional 8 para expresar los casos de acoso sexual que han ocurrido dentro de la escuela, entre ellas la de un profesor, quién había sido señalado constantemente de realizar prácticas indebidas con sus alumnas y acosarlas.

Una joven ingresó al salón de clases del profesor señalado y evidenció los actos violentos que ha ejercido. “Usted siendo una persona casada ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de esta institución”, expresó.

Pero, el docente no mostró interés alguno en el discurso, así que puso en duda el movimiento de las encapuchadas y expresó “O sea, ¿me van a atacar?”. De inmediato, el grupo de supuestas estudiantes no dudaron en golpear al profesor.

Con golpes, puñetazos, gritos y pintura empezaron a agredir al profesor de la Vocacional 8, debido a que eran mayoría, el hombre no pudo defenderse y se tiró al suelo. Ahí las jóvenes aprovecharon para gritarle todo tipo de insultos y arrastrarlo por el salón. Una vez que lo dejaron botado en el suelo, más alumnos le gritaron que se fuera.