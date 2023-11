¡No pasará! Senadores del PRI irán en contra de la terna de AMLO para la Suprema Corte

Senadores del PRI se pronunciaron sobre la terna a la SCJN que envió AMLO (Cuartoscuro)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República anunció votarán en contra de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para suplir el lugar que dejó Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Te puede interesar: Senado aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte

Por medio de un comunicado de prensa, el coordinador de los priistas, Manuel Añorve Baños, precisó que no están de acuerdo con los perfiles propuestos debido a que se trata de mujeres militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de que no contarían con el perfil necesario para ser parte del máximo tribunal del país.

“Las candidatas propuestas no solamente son militares de una orientación política oficialista, no tienen carrera judicial y no existen condiciones de imparcialidad por lo que definitivamente no cuentan con las características que se requieren para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, se pudo leer.

PRI aseguró que no pasará la terna de AMLO (X/@SenadoPRI)

Aunado a lo anterior, el expresidente municipal de Acapulco refirió que se trata de un encono del Poder Ejecutivo con los integrantes del Poder Judicial; sin embargo, destacó que ellos deben de respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y no permitirán que pasen esos perfiles.

“Si vivimos en un país donde presumimos división de poderes que nos ampara una Constitución Política simple y sencillamente no podemos permitir que ese encono llegue a una terna del oficialismo en este país”

Con todo ese contexto es que Añorve Baños sentenció que su bancada no irá a favor de la propuesta presidencial, especialmente por la falta de condiciones de imparcialidad y de características en los perfiles para asumir el cargo que dejó Arturo Zaldívar.

PAN también irá en contra de la terna de AMLO (CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, no es el único grupo parlamentario que adelantó su voto. Así también lo hizo el Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo a lo que informó el presidente del instituto, Marko Cortés Mendoza, por medio de sus redes sociales.

Te puede interesar: Comisión del Senado avala la renuncia de Arturo Zaldívar; avanza al pleno

La declaración del panista se dio antes de que se aprobara la renuncia de Arturo Zaldívar; sin embargo, destacó que se trata de un supuesto fraude más del presidente mexicano debido a que ese movimiento en el Poder Judicial ya le correspondería al siguiente titular del Ejecutivo Federal.

“Antes de nombrar una terna para ministra, las y los senadores deberían consultar a la SCJN si la causa de la renuncia de Zaldívar es grave. Además, es un fraude más de @lopezobrador_ porque esa propuesta de relevo ya le correspondería hacerla a la próxima presidenta de México, @XochitlGalvez”, se pudo leer en redes sociales.

¿Cuál es la terna que envió AMLO?

La primera terna de AMLO para suplir a Zaldívar incluye a funcionarias cercanas a Morena (Infobae México/Jovani Pérez)

Los tres nombres a considerar que envió el mandatario fueron:

Bertha María Alcalde Luján

No sólo destaca por ser la hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, o hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, sino porque meses atrás intentó ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lenia Batres Guadarrama

Lenia Batres Guadarrama resulta ser la hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria en la academia dedicada al Derecho.

María Estela Ríos González

La actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República es licenciada en Derecho por la UNAM, así como maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad, además de que cuenta con doctorado en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant.