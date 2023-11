Oposición estalla contra AMLO por terna para la SCJN: “Buscan obradorizar a la Corte”

La oposición dijo que quieren convertir la SCJN en "Supremo Club de Fans". (CUARTOSCURO)

Políticos de los partidos de la oposición criticaron la terna de aspirantes que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República para sustituir la vacante que dejó el exministro Arturo Zaldívar, al acusar que se busca “obradorizar” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señalar nepotismo.

Y es que la mañana de este miércoles el titular del Ejecutivo dio a conocer los nombres de las tres personas que podrían llegar a sustituir al exministro que ahora ha cerrado filas con Morena.

Entre los perfiles está la hermana de Luisa María Alcalde Luján, la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Bertha María Alcalde Luján, quien también ya intentó fallidamente ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la terna también figuran Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien además es militante de Morena; mientras que también se encuentra María Estela Ríos González, quien fue consejera jurídica en la administración de AMLO.

Debido a los vínculos que las tres mujeres propuestas guardan con funcionarios de la llamada Cuarta Transformación o el partido Morena, políticos de la oposición han salido a hacer eco de la grave situación que esto implicaría en la impartición de justicia en México, pues las decisiones de la SCJN estarían sesgadas.

El “Supremo Club de Fans”

La virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) para competir por la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, acusó que el Gobierno de López Obrador quiere convertir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el “Supremo Club de Fans”.

“Los perfiles de la terna para Ministra deben garantizar la división de poderes, no la incondicionalidad a una persona. Rechazamos #LaTernaDelTerror”, dijo la panista a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Previamente, durante su renuncia como legisladora, Gálvez aseveró que el Presidente sólo está pensando en cómo perpetuarse en el hotel.

Otra de las que salió a criticar la decisión del mandatario federal fue Lilly Téllez, quien advirtió que “van a obradorizar la SCJN” y aseguró que se irá como el peor presidente de la historia, al tiempo que precisó que es el personaje que más ha dañado a México.

Mientras que Kenia López Rabadán, quien hace unos días declinó a favor de Santiago Taboada para buscar ser la próxima jefa de Gobierno de la CDMX, expresó en su cuenta de X que Morena busca anteponer su ideología en la Constitución.

Por su parte el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda, señaló que ninguna de las tres propuestas cumple con el requisito de ser independientes.

“Muy mal, lo digo con respeto a las personas, yo no ofendo a las personas, pero sí creo que tienen que cumplir con tres requisitos el integrante futuro de la Corte: capacidad, experiencia e independencia, y claramente ninguno de los tres perfiles tiene la característica de independencia, lo demás pudiera ser debatible”, señaló.

Finalmente, el líder del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo en entrevista con Azucena Uresti que no hay forma alguna de que la terna sea aprobada en la Cámara, al tiempo que calificó de “desafortunada” la elección de López Obrador para sustituir el perfil.

“No hay manera que estas tres personas sean aprobadas y no porque tengamos algo personal en contra de ellas, sino que no es propio, no es correcto que se aprueben personas tan cercanas y tan sometidas y tan ligadas políticamente al Presidente”, aseveró.