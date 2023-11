De qué murió Alexio ‘La Bruja’, cantante de ‘Tumba la casa’

Tras una larga batalla contra el cáncer, perdió vida este miércoles 14 de noviembre. (Instagram @alexiolabruja)

Su canción ‘Tumba La Casa’ lo llevó a la cima entre 2015 y 2016 en México y varios países de latinoamérica consolidándolo como uno de los artistas más relevantes de Puerto Rico; sin embargo, este martes 14 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Alexio ‘La Bruja’.

De acuerdo con información de People en español, dos días antes de su fallecimiento, los cantantes Anuel AA y Arcángel, a través de sus redes sociales oficiales solicitaron sangre para el artista que se encontraba hospitalizado en una clínica en Guaynabo, Puerto Rico.

Sin embargo, lamentablemente, el reguetonero no pudo superar la situación y falleció este martes 14 de noviembre por la tarde tras una larga batalla contra el cáncer de mama, el cual le fue detectado en 2017, pero este año volvió a regresar.

Publicación de Arcangel solicitando sangre para su amigo Alexio la Bruja. (Instagram @arcangel)

No le tenía miedo a la muerte

Cabe recordar que cuando se le fue detectado el cáncer, Víctor Alexis Rivera Rosado, nombre real del cantante aseguró en el medio de comunicación Primera Hora que no le tenía miedo a la muerto, si no irse de este plano celestial sin cumplir todas sus metas.

“La muerte es algo que desde que naces, tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan, pero miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”

En 2015 alcanzó la fama por su sencillo. (Instagram @alexiolabruja)

El 27 de enero, Alexio lanzó su sencillo de regreso, “Berserker”. Los fans esperaban colaboraciones futuras con las estrellas del reggaetón como Brytiago, entre otros grandes del género.

El regreso de Alexio a la escena musical fue altamente esperado por los fans y la industria.