“Hipócrita”: Eduardo Verástegui es CANCELADO por comunidad LGBT+ tras exigir ‘justicia’ por muerte de magistrade Jesús Ociel Baena

Eduardo Verástegui exige ‘justicia’ por muerte de magistrade Jesús Ociel Baena; comunidad LGBT+ lo cancela en rede ssociales (Foto: Instagram/ Eduardo Verástegui/ DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Eduardo Verástegui de forma reciente revivió su imagen en el ámbito artístico, pero miles de mexicanos han sabido más de él debido a las intenciones que tiene por llegar, de forma independiente, a ser un candidato a la presidencia de México en las elecciones del año 2024 y así contender contra Morena, Claudia Sheinbaum, y el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, así como por sostener una postura de ultraderecha en contra de la comunidad LGBT+ y el feminismo.

Luego de que trascendiera la noticia del sensible asesinito de le magistrade electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, el ex actor de telenovelas juveniles en Televisa lanzó un mensaje en el que demandó que su caso no quedara impune y que se hiciera “justicia”., Algo que ha desaprobado en su totalidad la comunidad LGBT+, pues es señalado como una de las figuras públicas que mayores discursos de odio fomenta en el país.

Eduardo Verástegui es cancelado por comunidad LGBT+ tras exigir ‘justicia’ por muerte de magistrade Jesús Ociel Baena (Foto: X)

“Encuentran sin vida al magistrado suplente del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena. Ni este ni ningún crimen debe quedar impune. Que la justicia y el estado de derecho se hagan valer. Mis oraciones por su eterno descanso y mi más sentido pésame para su familia”, escribió en su cuenta de X -antes Twitter- Eduardo Verástegui.

“Tú eres el rostro de los discursos de odio en México”: comunidad LGBT+ cancela a Eduardo Verástegui

Luego de que el ahora político compartiera dicho mensaje en redes sociales, la comunidad LGBT+ e incluso artistas han viralizado escritos y discursos emitidos por él en el pasado que hacen referencia a la validación de la homofobia, transfobia, el no derecho al aborto o incluso al no reconocimiento de personas no binarias, como se identificada de magistrade electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo.

Comunidad LGBT+ asegura que fue un crimen de odio (Cuartoscuro)

“Callate perr* hipócrita doble moral. Eres el rostro de las personas que fomentan en México los discursos de odio”. “Lo mató la homofobia, transfobia, LGBTfobia y demás cosas que tu persona posee y fomenta de forma pública y ahora incluso política”. “Mentarte la madre es poco, una persona como tú merece lo peor del mundo pero la comunidad LGBT+ no te lo desea, como tú a nosotros sí, porque no somos iguales”. “Aquí hay fácil más de 50 capturas de mensajes y discursos que fomenta el odio que tú has publicado, que hoy escribas esto para de le magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo es una burla y falta de respeto para su muerte”, se puede leer en comentarios.