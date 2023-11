Así felicitó Geraldine Ponce a AMLO por su cumpleaños

La presidenta de Tepic tomó las redes para mostrar su cariño a AMLO (Foto: Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró su cumpleaños número 70 en una gira por Sonora, no obstante, las felicitaciones no esperaron en llegar. Uno de los mensajes destacables de la escena política fue el de Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, quien tomó las redes sociales para mostrar su cariño.

La presidenta local agradeció los esfuerzos del presidente, a quien consideró el mejor mandatario federal que pasará a la historia del país.

“Feliz cumpleaños al mejor Presidente de México que ha tenido Nayarit. Gracias al presidente López Obrador y su cariño por nuestra ciudad, hemos logrado transformar para siempre Tepic. Su nombre ya está en la historia de nuestro país”, destacó.

Poco antes de la felicitación de la presidenta, Beatriz Gutiérrez Müller, mandó un largo mensaje en felicitación a su esposo. A través de su cuenta de Instagram, la escritora recodó las grandes travesías que han pasado durante su relación, sobre todo en el ámbito político.

La escritora incluyó varias fotografías tomadas en años pasados (Instagram/@beatrizgutierrezmuller)

“Feliz cumpleaños AMLO! Llevamos un largo caminar, con subidas y bajadas, senderos pedregosos y otros apacibles, viendo flores y la luna. Hemos tenido la fortuna de vivir para contarla, no hay un solo día que no sea memorable”, destacó en su publicación.

La doctora en literatura acompañó su mensaje con varias fotografías, en donde se les ve juntos en distintas ocasiones importantes Beatriz Gutiérrez celebró el día, destacando su alegría por la travesía que han llevado durante estos años de sexenio.

“A lo largo de nuestro tiempo juntos has cumplido muchos años que hemos celebrado porque tu nacimiento ha sido para existir, creo yo, intensamente; para dar todo por causas superiores, para entregarte en favor de los demás. Este año no es la excepción. ¡Felicidades! Nos toca terminar y celebrar la vida y tu siguiente cumpleaños con la satisfacción del deber cumplido. Sabes que puedes contar conmigo”, destacó.

En las redes sociales hubo gestos de celebración por el cumpleaños de López Obrador. (Twitter @JEPNewsTV)

Claudia Sheinbaum Pardo, actual coordinadora de los Comités en Defensa de la Curta Transformación, no se quedó atrás para mandar un mensaje de cariño a AMLO, a quien agradeció las enseñanzas a lo largo de los años, como el líder del Movimiento y defensor de la lucha. Aseguró su apoyo para continuar con “su legado”.

“Usted nos ha enseñado a no rendirnos y no claudicar frente a la adversidad y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza democrática y su historia, no hay nada que lo detenga”, sostuvo la mandataria.