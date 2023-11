Este podría ser el futuro de Arturo Zaldívar en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acordaron trabajar juntos. (México). EFE/ Prensa Claudia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena para el 2024, y de acuerdo con el jurista, su futuro estará encaminado a consolidar la transformación.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya aceptó su renuncia y durante la tercera semana se noviembre se espera que el Senado de la República la someta a votación en el Pleno, y en caso de aceptarla, Zaldívar quedará totalmente desligado de la Corte.

El abogado, que de 2018 a 2022, se desempeñó como ministro presidente de la Suprema Corte, ya tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, quien dijo que acordó con Zaldívar “trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ya le abrió públicamente las puertas a Zaldívar para integrarse a la 4T y ayudar a conseguir el “Plan C”, del presidente López obrador, es decir, ganar la mayoría del Congreso y desde ahí impulsar las reformas constitucionales.

La misión de reformar al Poder Judicial y el antecedente de la Ley Zaldívar

El presidente prevé que la terna para sustituir al ministro estará únicamente por mujeres. Crédito: X/@MLopezSanMartin

Morena tiene pendiente una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular, por lo que algunas voces apuntan a que Arturo Zaldívar podría ser el encargado de coordinar la redacción del proyecto de ley.

En caso de que Morena obtenga nuevamente en 2024 la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, una de sus prioridades será aprobar la reforma para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Algunas versiones apuntan a que estos cambios legales podrían abrir la puerta a Zaldívar para regresar a presidir la SCJN.

Se debe recordar que en 2021, el Congreso aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y en uno de los transitorios se otorgaba una extensión de dos años a la presidencia de Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal, de modo que su periodo coincidiría con el de Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma fue bautizada como la “Ley Zaldívar” pues él era el principal beneficiado al extender su periodo como ministro presidente de la Suprema Corte. El propio López Obrador defendió esta maniobra legal pues según él, Lelo de Larrea era el único que podía conducir una reforma de fondo al Poder Judicial.

Arturo Zaldívar renunció a la SCJN (Cuartoscuro)

Finalmente la controversia llegó hasta la Suprema Corte, donde todos los ministros advirtieron que la reforma era inconstitucional.

En 2021 el presidente López Obrador señaló que Zaldívar era el único que tenía la capacidad para hacer un cambio de fondo a la Corte y la impartición de justicia. En 2024, Claudia Sheinbaum luce como favorita en la elección presidencial y ya sumó a su equipo al ex presidente del máximo tribunal.

Por su parte, Zaldívar Lelo de Larrea apuntó el pasado 7 de noviembre: “Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, señaló el pasado 7 de noviembre.

Por qué Arturo Zaldívar no puede ser Fiscal General de la República

Otra de las posibilidades manejadas para Zaldívar es que en algún momento se convierta en el Fiscal General de la República en caso de que Alejandro Gertz Manero tenga que dejar el cargo por problemas de salud. No obstante, el ex ministro no podría ocupar dicho cargo pues la Constitución le impide ocupar cualquier cargo público durante dos años inmediatos a su salida.

En 2021 se dio una reforma al Poder Judicial (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares”, señala la carta magna.

Desde 2022, Zaldívar ha sonado fuerte para llegar a la FGR, sin embargo, él mismo negó en varias entrevistas que su objetivo sea llegar a convertirse en el fiscal de México. Desde la oposición apuntan a que Zaldívar negó tener lazos con la 4T durante su encargo como ministro, pero ahora se sumó al protecto de la candidata presidencial de Morena.

Aunque no lo puede hacer en los próximos dos años, Zaldívar sí podría llegar a ocupar la titularidad de la FGR a partir de noviembre de 2025 o cualquier otra posición en el gabinete federal, como una secretaría de Estado o la Consejería Jurídica. Según los trascendidos.

Zaldívar, un experimentado juez constitucionalista, demostró ser hábil para interpretar el Artículo 98 de la Constitución, la cual sólo permite las renuncias a la SCJN por “causas graves”, y ha señalado que la Constitución es subjetiva, abriendo paso a los senadores para aprobar su salida de la Corte.

“Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro”, señala la Constitución.