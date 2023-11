Jueces del Poder Judicial impiden uso de fideicomisos para reconstruir Acapulco, acusan desde Presidencia

Consejería Jurídica de la Ejecutivo Federal se lanzó contra jueces y magistrados por retener recursos para reconstrucción de Otis (Cuartoscuro)

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (FJ) de impedir que los recursos de los extintos fideicomisos sean utilizados para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero tras el paso de Otis, que impactó como huracán categoría 5.

Mediante un comunicado, la CJEF afirmó que se han concedido suspensiones definitivas para evitar que los recursos sean entregados a la Tesorería de la Federación. A su consideración, tales medidas, van en contra del principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 constitucional y de lo dispuesto por la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.

Sin embargo, la dependencia no sólo consideró que las acciones de miembros del PJF van en contra de la Constitución Mexicana, sino que obedecen a intereses personales.

“Jueces y magistrados resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial; pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”, declaró la Consejería Jurídica en el posicionamiento emitido este 10 de noviembre.

Asimismo, aseveró que jueces y magistrados debieron abstenerse de conocer juicios de amparo y recursos contra la extinción de los fideicomisos del PJF. En cambio, apuntó que debían anteponer el bienestar de habitantes de Acapulco, quienes requieren la solidaridad de todos.

CJEJ acusó al Poder Judicial de defender "beneficios extraordinarios" en detrimento de los damnficados por Otis (AP Foto/Marco Ugarte)

Sumado a ello, reiteró la postura del gobierno en turno en relación a los fideicomisos al insistir en que se trata de beneficios obtenidos a partir de recursos públicos que obtuvieron sin haber realizado ninguna aportación extraordinaria.

Consejería Jurídica buscará intervención de la SCJN para conseguir recursos para Acapulco

En este contexto, la CJEF hizo un llamado a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a que “ejerza la facultad de atracción del alto tribunal” para dar resolución prioritaria a juicios de amparo promovidos por integrantes del Poder Judicial.

La dependencia argumentó que la intervención de la SCJN es necesario porque “al estar interesados en mantener el control de recursos públicos” no están en condiciones de resolver imparcialmente los juicios.

“Debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez”, insistió.

La ministra aceptó una propuesta de AMLO sobre los fideicomisos del Poder Judicial (Cuartoscuro)

El posicionamiento está en consonancia con las declaraciones del presidente, Andrés Manel López Obrador (AMLO), quien desde su conferencia de prensa matutina exhortó a Norma Piña a aclarar si el Poder Judicial hará entrega de los recursos de los fideicomisos para aportar a la rehabilitación de Acapulco.

“La señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelva a hablar, mejor que nos diga que ya cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir, de todas maneras yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, nada.”, sostuvo el mandatario nacional.

Conviene recordar que el pasado 31 de octubre la ministra presidenta de la SCJN reconoció que destinar los 15 mil millones de pesos de fideicomisos es una posibilidad.

“Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”, expuso Piña en una carta.