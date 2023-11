AMLO pide a Norma Piña aclarar si dará o no los 15 mil mdp para damnificados de Acapulco: “Ni siquiera se pronuncia”

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus críticas hacia Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la ministra anunció que destinaría recursos por 15 mil millones de pesos para apoyar a los damnificados en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, pero hasta la fecha no ha entregado el donativo.

En su conferencia mañanera de hoy, desde Baja California, el presidente reprochó que la ministra “ni siquiera se ha posicionado” al respecto, por lo que le hizo un llamado a que aclare si entregará los recursos o no, y en su caso, explique qué ocurrió.

El mandatario afirmó que aunque no reciban el donativo por parte de la Corte, el gobierno federal se asegurará de que a los habitantes de Acapulco no les falte nada.

“La señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelva a hablar, mejor que nos diga que ya cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir, de todas maneras yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, nada.

“Pero como es posible que este fideicomiso de 15 mil millones, como es posible que tengan tantos privilegios los ministros, que ganen 700 mil pesos mensuales, ganan más que los ministros de estados unidos, habiendo tantas necesidades, pero además violando la Constitución”, dijo López Obrador.

No obstante, a esto se suma que recientemente varios trabajadores del Poder Judicial impusieron un amparo para evitar que se les retiren los recursos correspondientes a 13 de 14 fideicomisos de la Corte, el Consejo de La Judicatura y el Tribunal Electoral, que fueron eliminados tras la aprobación de la iniciativa impulsada por Morena en la Cámara de Diputados y el Senado.

En total, los fideicomisos sumaban recursos por 15 mil millones de pesos, cifra que entregaría la Suprema Corte en apoyo a los damnificados del huracán.

Tras hacer el llamado, López Obrador insistió en que a pesar de la eliminación de los fideicomisos, impulsará una reforma para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía.