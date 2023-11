Amiga de la infancia de Luis Miguel que estuvo en la boda de Michelle Salas asegura que El Sol “sí la entregó”

Ana Shedid y Luis Miguel fueron vecinos en Acapulco y en la CDMX (Foto: Instagram)

La artista plástica Ana Shedid es amiga de Luis Miguel desde la infancia y tiene de él sólo buenos comentarios, como los que expresó a su reciente paso por la alfombra en un evento en la Ciudad de México, donde además reveló aspectos de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados de los cuales mucho se ha hablado.

“Luis Miguel es un tipazo, es un muy buen amigo mío, me encanta ver cómo repuntó, que está enamorado y el amor te hace todo. El amor le dio mucha vida. En la boda de Michelle, que sí fue, fue una boda divina también, tomé algunas fotos, preciosa la boda y ella se veía espectacular”, contó la artista y reveló su versión sobre lo que pasó al interior de la ceremonia religiosa celebrada en Toscana, Italia, el pasado 14 de octubre.

Aunque no estuvo dentro de la finca medieval Il Borro, Ana Shedid sí pudo hacer fotografías del ambiente que se vivió y de algunos de los invitados al evento. “Realmente fotos de la entrada porque fueron mis amigas, yo no pude asistir, pero sí fue, sí la entregó, sí estuvo con ella, sí convivó, qué bonito, ¿no? Muy cercano con ella”, compartió.

Respecto a la información difundida anteriormente, que asegura que Luis Miguel lloró al “pedirle perdón” a su hija por haber estado alejado de su vida durante su crecimiento, la artista dijo desconocer el dato.

El "Sol" pospuso uno de sus conciertos en Estados Unidos para estar presente en las nupcias de su hija mayor (Capturas: Instagram/Luis Miguel Oficial)

“Pues eso sí, de ese chisme no me enteré. Nada más vi fotos, pero muy bonitas. Qué padre que tu papá te entregue, ¿no? Al final de cuentas. Es lo que se esperaba, sí claro”, agregó.

La directora de la empresa Isanda Art & Desing Planners afirmó que la relación que actualmente su amigo sostiene con la diseñadora Paloma Cuevas lo ha cambiado de manera positiva: “El amor te cambia todo, el amor te regresa la vida, es la motivación número uno, y con una buena mujer porque se ve que ella lo está levantando, entonces depende mucho de ella”.

Ana Shedid opinó también sobre los comentarios que ha recibido El Sol por haberse enrolado románticamente con quien fuera su comadre.

“Pues es que también el amor se da, vuelvo a lo mismo, claro, es una historia fuerte porque aparte era la esposa de su mejor amigo. A fin de cuentas no sabes qué pasó, si pasaron años, si el amigo le dijo ‘Oye, a mí no me importa, llégale’, no se sabe. Yo creo que más bien antes de juzgar hay que ver la felicidad que tienen los dos, que creo que no le están haciendo daño a nadie, al contrario, y pues a festejarlo nada más”, recalcó la mujer que dice conocer a Luis Miguel desde los años 80.

Fans captaron el momento afuera de la finca. Crédito: (Instagram: @ventaneandouno)

“Desde hace muchos, muchos años, desde mis papás, porque éramos vecinos desde Acapulco hasta aquí en México. Con Luisito Rey... iban mis papás y todo”

Ana Shedid no conoce a Aracely Arámbula

La artista plástica también habló sobre los señalamientos que ha hecho Aracely Arámbula, al respecto de que Luis Miguel no se hizo presente económicamente en la vida de sus dos hijos en común por algunos años.

“Creo que en toda relación hay que oír las dos partes, hay un porqué de los dos, lo que pasa en cuatro paredes yo creo que ninguno tenemos derecho de juzgar absolutamente nada. No conozco a Aracely, nada más la conocí en el bautizo de Miguelito, del primero, pero nada más de hola y adiós”, expresó.

Ana Shedid reconoció que el desempeño de Luis Miguel no es el mismo que "hace 20 años" en cuanto a su estado físico (Foto: Instagram)

Así mismo, dio su opinión sobre los presuntos “achaques” que aquejan a Luis Miguel, a quien se le ha visto en algunos shows “sobarse” las piernas.

“No es lo mismo, a 20 años después. Yo creo que está dando su cien y eso es lo importante, se le ve feliz y creo que eso es lo que debe de contagiar un artista”.