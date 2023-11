Gobernador de SLP lanza polémica declaración sobre ‘la amistad’: “Cuando se mata a alguien, un amigo dice ‘ahí voy con la pala’”

El gobernador de San Luis Potosí se vio envuelto en la polémica nuevamente debido a declaraciones. (X/@RGC_Mx)

Enfundado en su traje de charro, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, fue nuevamente blanco de críticas debido a declaraciones que realizó en el Congreso y Campeonato Nacional Charro, y que involucran un delito.

El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 8 de noviembre, en donde el mandatario estatal emanado del Partido Verde, aliado de Morena, realizó la polémica declaración en torno a lo que, desde su perspectiva, es una buena amistad.

Aunque el gobernador Ricardo Gallardo dejó claro en medio de su comentario que no se trata de una declaración “literal” y adelantó que esta declaración sería foco de noticias en noticieros y medios de comunicación.

“Hay amigos que le hablan al otro y le dicen ‘acabo de matar a un cab***, qué hago, vente ayúdame’. Y el amigo que en verdad es tu amigo, bueno, no falta el que te dice ‘ya voy para allá’ o ‘ya te mandé un abogado, el más chingón de todo México para que te ayude’. Pero es un amigo medio medio, se hace wey como decimos en el rancho”

El gobernador ha sido señalado por sus polémicas declaraciones en eventos anteriores. (Foto: FB/Ricardo Gallardo Cardona)

“Pero hay otros (amigos) que te hablan y te dicen ‘sabes qué, ya voy con la pala para enterrarlo, ya voy para allá’. Esos son los amigos chingones”, indicó el gobernador.

Más tarde, el gobernador de San Luis Potosí intentó justificarse y aseguró que se trató de una “metáfora” que retomó del pastor argentino Dante Gabel, cuyo video publicó en sus redes sociales y que acompañó con una publicación en la cual define “la amistad incondicional”.

Gallardo Cardona justificó que esta “metáfora” la usó para agradecer a quienes confiaron en el estado de San Luis Potosí y que apoyaron para que el Congreso y Campeonato Nacional Charro, llegue por primera vez a la entidad.

Ricardo Gallardo aseguró que su declaración fue una “metáfora” para agradecer a quienes confiaron en San Luis Potosí para albergar el Congreso Charro Crédito: X/@beltrandelrio

Hace sólo unos meses, el mandatario estatal también fue blanco de críticas por lanzar críticas a medios de comunicación al ser cuestionado por la muerte de un trabajador de la construcción en una de las obras emblema de su administración.

Al respecto, el gobernador señaló a los medios de estar “ching** y ching**”. Fue en un evento público en donde Ricardo Cardona realizó esta declaración, tras la cual pidió a un medio de comunicación “que siga ching****”.

“Si no con qué nos divertimos,. Necesitamos diversión, lo que no saben es que a mi me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo”, dijo ante los vitoreos de algunos de los asistentes.