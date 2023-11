AMLO agradece a simpatizantes serenata anticipada por su cumpleaños número 70: “No hace falta, por telepatía”

Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional (AMLO prensa)

Luego de que decenas de simpatizantes se reunieron durante la noche del martes afuera de Palacio Nacional para cantarle las mañanitas ―con todo y mariachi―, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las muestras de cariño, aunque aseguró que no era necesario.

Este 8 de noviembre, el jefe del Ejecutivo aprovechó unos minutos de la conferencia de prensa matutina para agradecer a quienes se unieron al festejo previo por su cumpleaños número 70.

“Muchas gracias a toda la gente, ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre”, recordó.

Simpatizantes de AMLO se reunieron afuera de Palacio Nacional para llevarle mariachi por su cumpleaños número 70. (X/@Hector_Zarinana)

De acuerdo con las personas que se organizaron para felicitarlo, el evento se adelantó unos días debido a que López Obrador comenzará una gira por el norte durante la noche de este miércoles. Se prevé que regrese a la capital el próximo 15 de noviembre.

Sin embargo, el mandatario estatal indicó que no hacía falta que le llevaran serenata. “Por telepatía”, bromeó.

Aseguró que el cariño de aquellos que lo felicitaron es recíproco. “Nos queremos mucho, ya lo doy por sabido. Y también que todos lo reciban así porque es sincero”, agregó.

El presidente cumplirá 70 años de vida el próximo lunes. (Foto: Cuartoscuro)

“Son como mi ángel de la guarda”: AMLO

Tras agradecer la serenata, el mandatario federal dedicó unas palabras a sus simpatizantes, pues refirió que el pueblo mexicano lo hace sentir dichoso, orgulloso y “muy humano”.

“Me hacen ser de lo más privilegiado que puede haber, el poder servir a los que lo necesitan, a los pobres y a todos. Pero, además, por si fuera poco, son los que me defienden, son como mi ángel de la guarda”, expresó.

Como en otras ocasiones, afirmó que gracias al pueblo logró ganar las Elecciones de 2018. “Si no fuese por el pueblo, ¿ustedes creen que los potentados me defenderían? No, sí fue un milagro del pueblo llegar hasta acá”, agregó.

Cabe recordar que el presidente se encontrará en Obregón, Sonora, el día de su cumpleaños, pues previamente indicó que desea estar con la comunidad Yaqui. Un día después viajará a Sinaloa.