Cuáles son las enfermedades que padece Daniel Bisogno

El presentador de televisión ha enfrentado más de un delicado problema de salud (Instagram/@bisognodaniel)

A solo un par de meses de haber recuperado su estado de salud tras casi morir debido a un cuadro hepático derivado de la ruptura de várices esofágicas, padecimiento por el se encontraba en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, las complicaciones habrían llegado de nueva cuenta a la vida de Daniel Bisogno.

En 1997 el mundo del espectáculo conocería uno de los rostros más controversiales y queridos del medio: Daniel Bisogno ingresaría a Ventaneando cambiando la forma de presentar noticias de la farándula de una polémica forma. A más de 20 años y ante el silencio de él y su mentora, Pati Chapoy, ha trascendido que el también actor de nueva cuenta asistió a un hospital, peor no por el motivo que más de uno pensaba.

“Está muy bien atendido pero es importante que esté checado de pies a cabeza, así que les vamos a seguir informando cómo está. En la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien. Seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, detalló Pati Chapoy el pasado 9 de febrero.

El conductor aclaró su estado de salud un par de meses atrás, en entrevista con Pati Chapoy (Captura)

Daniel Bisogno no tiene VIH, pero sí estos otros padecimientos médicos

Después de que el amigo de Pedro Sola librara el cuadro hepático que lo mantuvo al borde de la muerte, le confesó en una entrevista exclusiva de Pati Chapoy que durante dicho proceso llegó a pensar que tenía VIH y que ese era el real motivo de su delicado estado de salud.

“Primero pensaron que eran amibas y sí, pero el tratamiento fue fuerte, vuelvo a hacerme estudios hasta que el doctor me dijo hay que hacerse exámenes de todo”, contó. Debido a que sus defensas no se regularizaban, entre las pruebas que tuvo que realizarse estuvo la del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La angustia del famoso incrementó cuando tras hacérsela el resultado no fue lo suficientemente claro.

“A nadie le conté nada, porque sigue existiendo este prejuicios (...) le hablo al doctor le digo, dame los resultados. Me dice, cálmate, si tu estás tan seguro ve a hacerte un recuento viral”, destacó. El presentador acudió a realizarse este estudio y, después de algunos días de incertidumbre, recibió la noticia de que no tenía el virus. “El resultado del laboratorio médico, con unos huevos decía no reactivo”.

Antes de su hospitalización vivió momentos de estrés debido a que los doctores no daban con un diagnostico preciso.

Libre de VIH, Daniel Bisogno ha hecho de dominio público, otro tipo de enfermedades que sí padeció.

-Problemas con las várices del esófago

-Fisura en el recto

-COVID-19

Actualización del estado de salud de Daniel Bisogno y la nueva enfermedad que enfrenta

La reciente hospitalización del conocido presentador Daniel Bisogno, tras ser sometido a una cirugía de extirpación de vesícula, ha captado la atención de sus seguidores y colegas. Desde su ingreso al hospital el pasado 9 de febrero, las preocupaciones acerca de su estado de salud crecieron, pero sus compañeros de “Ventaneando”, Pedro Sola y Linet Puente, junto a la periodista Pati Chapoy, han ofrecido detalles para aplacar las especulaciones. “Está en tratamiento, está en el hospital y va a tardar, no sé unos días ahí, mientras, pues lo ven y se recupera”, compartió Pedro Sola sobre la situación de Bisogno.

Además, la co-conductora Linet Puente detalló que Bisogno enfrenta complicaciones tras la operación, incluyendo problemas pulmonares que aún están siendo evaluados por el equipo médico. “Le están haciendo estudios, dándole seguimiento a lo que ya tenía, trae un temita ahí con el pulmón... Le quitaron la vesícula, y obviamente eso trajo unas consecuencias”, explicó Puente, resaltando la complejidad del cuadro médico del presentador.

Pati Chapoy confirmó que Daniel Bisogno se ausentará un tiempo de 'Ventaneando' debido a que le fue diagnosticada una infección. Crédito: @Pati Chapoy, YouTube

Pati Chapoy también intervino para clarificar el estado de salud de Bisogno, destacando el tratamiento que está recibiendo en el hospital. Según Chapoy, el presentador “está muy bien atendido, afortunadamente. Está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene... (Se encuentra) totalmente fuera de peligro”. Estas declaraciones han sido esenciales para frenar las crecientes especulaciones sobre la salud de Bisogno y ofrecer una perspectiva más detallada y tranquilizadora.

La comunidad de seguidores de “Ventaneando” ha estado particularmente atenta a la evolución de Bisogno, dada su notable ausencia en el programa. Las declaraciones de Sola, Puente y Chapoy no solo han servido para informar al público sino también para transmitir un mensaje de calma y esperanza respecto a la pronta recuperación del presentador.

El hecho de que los tratamientos de Bisogno incluyan “antibióticos que le están poniendo son vía venosa”, como destacó Chapoy, subraya la seriedad del cuidado que requiere y su necesidad de permanecer hospitalizado. Sin embargo, la misma Chapoy destacó que Bisogno ‘se siente mucho más a gusto estando en el hospital porque sabe que está muy bien atendido’, lo que indica un optimismo cauteloso sobre su recuperación.