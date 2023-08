Luisito Comunica vive fuerte sismo en Indonesia: “No recuerdo haber sentido un temblor así” | VIDEO

El influencer aparentemente se encontraba en compañía de su novia, Ari Tenorio, al momento de los hechos. (Instagram: @luisitocomunica)

Un sismo de magnitud 7.0 sacudió la región del mar de Bali de Indonesia durante la madrugada del martes, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC). El epicentro estuvo a 203 kilómetros al norte de Mataram, presentó una profundidad de 516 kilómetros y no existe amenaza de maremoto, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen las consecuencias del movimiento telúrico en las poblaciones cercanas al epicentro, pero en redes sociales circula el testimonio de un famoso youtuber mexicano que se encontraba en el lugar de los hechos. Se trata de Luisito Comunica, quien aseguró nunca haber sentido un sismo tan fuerte como el que vivió esa noche en Indonesia.

“A la verg*. Estamos en Indonesia. Acaba de temblar así ojet*, ojet*. Yo no recuerdo haber sufrido un terremoto así de fuerte jamás. Estábamos leyendo, fue al parecer fue de unos 7.1 y 7.9 y fue largo, fatal, todo así”, contó en sus histerias de Instagram.

El youtuber mexicano aseguró que sintió muy fuerte el movimiento. Crédito: (Instagram: @luisitocomunica)

De acuerdo con la información que compartió el influencer, abandonó su habitación en cuanto sintió el movimiento telúrico: “Estamos a parte en área volcánica y estamos leyendo que el epicentro fue cerca de aquí, en el mar de Bali, aparentemente”.

“Son las 4 de la madrugada ahora y no hay más que esperar. Aquí está todo bien, pero me preocupa mucho la gente de los poblados de los alrededores... ¿Estarán bien? ¿Se habrán caído casas? ¿En las grandes ciudades se habrán caído edificios? No he visto nada en las noticias, esperemos al rato. Estoy preocupado por la gente de ti”. agregó.

El youtuber no detectó algún daño en las propiedades cercanas al lugar donde se hospedó. (Instagram: @luisitocomunica)

Un detalle que sin lugar a dudas sorprendió a Luisito Comunica fue que muchas personas no salieron de sus casas ante el fuerte sismo. Incluso, no se ve a ninguna persona en el video que grabó el influencer mientras estaba en la calle: “Estoy consternado, no lo negaré”.

Ya en la mañana del mismo martes, el influencer mexicano comenzó su día preguntando a varios residentes sobre el sismo y la respuesta que recibió lo dejó sin palabras.

El influencer aseguró que el movimiento se sintió con gran intensidad. (Instagram: @luisitocomunica)

“Todo normal. He estado preguntando a la gente así de ‘El temblor’ y todos ‘Ah sí, el temblor ‘, como que no se si tiemble mucho aquí. Estaba leyendo que justo esta región está en lo que se llama El anillo de fuego, que sí hay mucha actividad sísmica. Eso, nadie se alertó”, dijo.

Finalmente, Luisito reconoció que posiblemente exageró en su reacción al sismo tras su experiencia en México: “Al parecer la gente de Indonesia está muy acostumbrada a los temblores o tal vez no fue lo suficientemente fuerte. Yo lo sentí muy fuerte, pero tal vez me alerté a lo we*. Fue un sustito de turista”.