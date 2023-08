¿Hubo problemas? Alfredo Lecona le dice adiós a su noticiario en Televisa: “Ya no somos compatibles”

El periodista formaba parte de una mesa de diálogo que habla sobre la política del país. Foto: Captura de Pantalla N+

Debido a temas de compatibilidad, el periodista Alfedo Lecona dio a conocer este martes que su participación en el programa “Punto y Contrapunto”, que se transmite en N+ Media, llegó a su fin después de 5 años.

Con un mensaje de despedida, se dirigió a sus televidentes a quienes les comunicó que ya no formará parte de la mesa de debate que tocaba, en su mayoría, temas de la agenda política de México.

“Con tanto sucediendo no me parecía relevante contarlo, pero el 8 de agosto se me comunicó que el futuro de N+ (Televisa) y yo ya no somos compatibles. Han terminado definitivamente mis participaciones en Punto Y Contrapunto”, detalló en su cuenta oficial.

El periodista tenía un punto diferente en cada mesa de debate. Foto: TW Alfredo Lecona

Aprovechó también para agradecerle al politólogo y creador del programa Genaro Lozano haberlo considerado desde la primera emisión y le deseó suerte a las panelistas Noelia Jiménez y Natalia Sánchez en esta nueva faceta.

Usuarios en redes lamentan su salida

Tras dar el anuncio, internautas se mostraron molestos con los cambios que está realizando el canal y, puntualmente, el programa donde Alfredo Lecona participaba. Y es que consideran que él era uno de los pocos elementos que marcaban un contrapeso.

Cabe destacar que, dentro de los participantes, Alfredo Lecona se distinguió por ser un duro crítico de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien cuestionó en diversas ocasiones e incluso tuvo participación en varias conferencias matutinas.

Fue él quien cuestionó y destapó el escándalo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, quien fue acusado de utilizar dinero de la institución y hasta sus aviones para que su familia pudiera tomar vacaciones que presuntamente ascienden a un gasto de 150 mil pesos por día. Y también estuvo en el ojo del huracán cuando confundió la foto de José Martí con Francisco I. Madero en la mañanera de AMLO, por lo que los seguidores del mandatario no dudaron en burlarse de él.

El periodista no supo distinguir entre el luchador cubano con el político mexicano. Foto: RRSS

Debido a ello, sus seguidores lamentan que la única voz que no opinaba como los participantes miembros de la 4T, como Estefanía Veloz, tuviera que salir de manera repentina, pero le desearon mucho éxito en otros proyectos e incluso varios le prometieron seguirlo a donde quiera que decidiera continuar su carrera periodística.