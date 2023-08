Claudio X. González llama a Movimiento Ciudadano a cerrar filas con el Frente Amplio por México

El empresario volvió a asegurar que la oposición vencerá a Morena en el 2024 (Twitter/@ClaudioXGG)

A escasos días de que se lleve a cabo la votación final para elegir a la candidata opositora, el empresario Claudio X. González hizo un llamado a Movimiento Ciudadano para que se sume al Frente Amplio por México.

Desde su cuenta de Twitter, González no dudó en invitar al partido que podría representar la diferencia en las próximas elecciones presidenciales del 2024 para que juntos compitan contra Morena y sus representantes.

Asegura que el llamado a la unión representa un beneficio para los mexicanos pues el bienestar de la ciudadanía debe estar por encima de cualquier proyecto que involucre a los partidos políticos.

“Hacemos un nuevo llamado a Movimiento Ciudadano para sumarse al Frente Amplio por México. Hay un bien mayor que tod@s debemos cuidar y que es más importante que cualquier proyecto partidista. Ese bien mayor se llama México. Cuidar su democracia, sus libertades, su estado de derecho, sus instituciones, su bienestar, su futuro, es tarea de tod@s”, comentó.

El empresario quiere sumar al frente a Movimiento Ciudadano. Foto: TW Claudio X. González.

MC no está convencido de unirse al Frente

A menos de un año de que los mexicanos salgan a las urnas para emitir su voto y elegir a un nuevo presidente o presidenta, los partidos políticos se encuentran en la carrera por sumar más adeptos a sus proyectos.

Uno de los más importantes es la coalición entre PAN, PRI y PRD quienes formaron el Frente Amplio por México con el objetivo de contrarrestar el poderío que ha mostrado Morena y sus aliados en las últimas elecciones.

Ante ello, estos tres grandes de la política mexicana son conscientes de que solo pueden competir si antes de que dé inicio el periodo de campañas pueden sumar a más simpatizantes a su causa.

Dante Delgado no quiere unirse al Frente Amplio por México. (Twitter/@DanteDelgado)

Debido a ello, Movimiento Ciudadano se ha convertido en un caballo negro que podría ayudar a desestabilizar a la cuarta transformación o a terminar de una vez por todas con su registro.

Por lo anterior, el líder nacional del MC, Dante Delgado, aseguró su participación en la esfera política del país está en riesgo si es que los naranjas no logran obtener más votos que el propio FAM pese a que buscan ir de forma independiente en 2024.

“Si Movimiento Ciudadano no saca más votos de los partidos tradicionales me retiro de la política. Nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de dejarles a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo con visión de futuro y grandeza México”, comentó en entrevista para Joaquín López Dóriga.

¿Podrá competir en las elecciones o estamos ante el inminente cierre de Movimiento Ciudadano?